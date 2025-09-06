[헤럴드경제=김지헌 기자] “‘1000만원 넘는 명품’ 걸친 김정은과 김여정”

지난 3일(현지시간) 베이징 톈안먼 광장에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 행사장. 김정은 북한 국무위원장과 그의 여동생 김여정 북한 노동당 부부장의 화려한 패션이 사람들의 시선을 확 사로잡았습니다. 그들이 걸친 ‘유럽 명품 브랜드’가 해외 언론사들의 카메라를 비켜가지 못한 것인데요.

북한이라고 하면 자본주의 문화를 철저하게 배격하는 이미지부터 떠오르는데, 김 위원장과 김 부부장은 어떻게 이런 물품을 확보한 것일까요.

NK 뉴스의 분석에 따르면 크렘린궁이 공개한 사진 속에서 김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 포옹하며 ‘IWC 샤프하우젠 포르토피노 오토매틱’ 시계를 손목에 찼습니다. 이 스위스 시계는 제조사 웹사이트에서 1만4100달러(약 1932만원)에 판매되며, 2023년 9월 러시아 방문을 포함해 최근 몇 년간 김 위원장의 손목에서 여러 차례 발견된 바 있습니다.

김여정 부부장은 행사에 양가죽 소재로 제작된 블랙 ‘레이디 디올(Lady Dior)’ 핸드백을 들고 나타났습니다. 이는 7500달러(약 1027만원)가 넘는 것으로 추정됩니다. 이 가방은 2023년 김 위원장의 러시아 방문 당시에도 그녀가 들었던 것과 같은 모델입니다.

두 사람이 착용한 제품은 어떤 특징이 있을까요?

‘IWC 샤프하우젠 포르토피노 오토매틱’ 시계는 1984년에 처음 나온 ‘포르토피노’ 계열의 하위 모델입니다. 포르토피노는 1970년대에 쓰이던 회중시계(주머니 시계) 디자인에서 영감을 받았다고 합니다. 이 제품은 특히 ‘자동 기계식 무브먼트(스스로 움직이는 시계 심장부)’를 사용하는 모델입니다. 디자인이 깔끔하고 단순하면서도 고급스럽게 만들어져 지중해의 여유롭고 세련된 분위기를 담고 있다는 평가를 받습니다. 한 번 태엽 감으면 최대 5일 동안 작동한다고 하네요. 시계 뒷면이 투명한 유리(사파이어 글라스)로 되어 있어서, 안에 있는 작은 부품들이 어떻게 움직이는지 볼 수 있게 만들었다고 합니다.

레이디 디올은 1995년 크리스찬 디올이 디자인했습니다. 프랑스 베르나데트 시락 여사가 파리 전시회에서 영국 다이애나 왕세자비에게 선물하면서 지금의 이름이 붙었습니다. 이후 다이애나 왕세자비는 전세계적으로 가장 많이 사진이 찍힌 스타가 됐고, 가방도 유명세를 탔습니다. 램스킨 양가죽에 프랑스 나폴레옹 3세 라탄 의자에서 영감받은 패턴과 특별 제작의 알파벳 ‘D.I.O.R’ 장식이 특징입니다. 전 세계적으로 수십만 개가 팔린 히트 상품입니다.

김정은과 김여정은 어떻게 이런 사치품을 확보했을까요?

김씨 일가와 북한 엘리트층은 여전히 디올, 구찌, 불가리 같은 브랜드 제품을 착용합니다. 사실 이런 모습은 그냥 보아넘길 일이 아닙니다. 북한은 오래전부터 사치품을 ‘부르주아 문화’의 상징으로 규정하며, 이를 소지한 시민들을 가혹하게 처벌해 온 전력이 있습니다.

무엇보다 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북 제재 결의안 위반입니다. ‘유엔 안보리 제 1718호 결의(2006년 10월 14일)’에 따르면 모든 회원국은 사치품을 직접 또는 간접적으로 북한에 공급·판매·이전하는 것이 금지됩니다.

그런데도 이런 일이 벌어진 것이죠. 한국 정부는 중국과 러시아로부터 이런 사치품이 북한에 수입된 것으로 추정합니다. 러시아로부터 관련 물품 수입 금액만 해도 수백만 달러 상당일 것이라고 보고 있습니다. 코로나19 봉쇄가 완화되기 시작한 2022년 하반기부터 북한의 사치품 수입이 증가하기 시작하더니, 대부분의 수입이 중국에서 이뤄지는 가운데 러시아산 사치품의 증가세도 엿보인다는 분석이 나옵니다.

김 위원장이 시진핑 북한 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 친하게 지내야 할 중요한 이유가 또 있었네요.