[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 국가대표 김민수가 내셔널 타이틀인 허정구배 제71회 한국아마선수권대회에서 2년 연속 우승했다.

김민수는 5일 경기도 성남의 남서울 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 최종일 경기에서 보기 없이 버디만 6개를 잡아 최종 합계 12언더파 272타로 2위인 국가 상비군 안해천을 1타 차로 제쳤다. 김민수는 이로써 김영창(1966~1968년), 김주헌(1977~1978년, 김병훈(1979~1980년), 김종명(1996~1997년), 윤성호(2015~2016년)에 이어 대회 사상 6번째로 타이틀 방어에 성공했다.

김민수는 우승 인터뷰에서 “내셔널 타이틀 대회 2연패를 해서 많이 후련하다. 이번 시즌 국내 대회 우승이 없었는데 풍선 같던 마음이 터졌다. 시원한 것 같다”고 말했다. 1~3위 입상자에게는 트로피와 장학금, 부상이 수여됐으며 4~10위까지는 장학금이 주어졌다.

삼양인터내셔날이 대한골프협회와 공동으로 주최한 한국아마추어골프선수권대회는 1954년 창설됐다. 2003년부터는 한국 골프 발전을 이끈 고(故) 허정구 6~8대 대한골프협회장을 기리기 위해 ‘허정구배’로 명명했다.