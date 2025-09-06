中 징동닷컴, 기조연설서 유럽 전략 강조 유럽 최대 가전 유통채널 인수 작업 중 “美 관세에 유럽으로 中 자본 유입 증가”

[헤럴드경제(베를린)=김현일 기자] ‘중국의 아마존’으로 불리는 전자상거래 기업 징동닷컴이 세계 최대 가전 시장 중 하나인 유럽에서 본격적인 사업 확대 의지를 밝히면서 삼성전자와 LG전자 등 국내 기업에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다.

징동닷컴은 5일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 기조연설을 통해 중국을 넘어 유럽에서의 사업 전략을 발표했다.

잭 슈아이 리 JD그룹 수석부사장은 “유럽이 단일 시장이 아니기 때문에 각 국가마다 현지에 팀을 편성하고 현지 고객들의 니즈와 지역별 미묘한 차이를 파악하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

그러면서 “유럽 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하는 것이 어렵다는 것을 알기에 (유럽 현지에) 투자를 결심했다”고 강조했다.

앞서 징동닷컴은 지난 7월 ‘유럽의 하이마트’인 독일 세코노미(CECONOMY) 인수 계획을 공식화했다. 세코노미 지분을 22억유로(약 3조5800억원)에 공개 매수한다는 계획이다.

독일에 본사를 둔 세코노미는 유럽 11개국에 ‘미디어 마르크트(MediaMarkt)’와 ‘자툰(Saturn)’ 매장 1000개를 보유한 ‘가전유통 공룡’이다. 각 매장에는 삼성전자·LG전자를 비롯해 독일 밀레, 중국 TCL·하이센스 등 각종 브랜드의 가전제품들이 집결해 경쟁을 펼치고 있다.

유럽의 상징적인 가전 유통업체가 중국 자본에 넘어갈 것이란 소식에 유럽은 물론 전 세계 가전·전자제품 기업들이 촉각을 곤두세우고 있다. 이날 징동닷컴의 기조연설도 시작 전부터 현지 매체 및 업계 관계자들의 높은 관심을 받았다.

리 수석 부사장은 “글로벌 진출은 우리의 최우선 전략이다. 그래서 여기(유럽)에 왔다”며 “완벽한 준비가 돼 있다. 그 일환으로 온라인 플랫폼 ‘Joy Buy’를 4분기 정식 출시할 예정”이라고 밝혔다.

유럽은 밀레, 보쉬, 지멘스 등 독일 가전 강자들이 포진하고 있는 곳이자 삼성전자·LG전자에게도 핵심 시장이다. 그러나 최근 중국 기업들도 유럽 시장을 겨냥한 에너지 고효율 가전제품들을 앞세워 추격 중이다. 이번 IFA 2025의 공식 스폰서도 작년에 이어 중국 TCL이 맡아 대대적으로 브랜드를 홍보했다.

중국 가전업체의 진격에 이어 유럽 가전 유통망을 장악한 채널마저 중국 자본에 넘어간다는 소식에 자칫 우리 기업들의 현지 사업 경쟁력이 약화되는 것 아니냐는 우려가 나온다.

국내 가전업계 관계자는 “징동닷컴이 실제 인수를 완료하기까지 최소 몇 년은 걸릴 것”이라며 “걱정이 되는 부분도 있지만 온라인 채널이 취약한 유럽 시장에 전자상거래 강자인 징동닷컴이 들어온다는 것은 우리 기업들에게도 기대할 만한 부분”이라고 말했다.

실제로 징동닷컴은 이날 기조연설에서 주요 브랜드 파트너들을 소개하는 화면에서 삼성전자, LG전자 등을 포함했다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 대중(對中) 제재로 중국 기업들의 유럽 공략은 더욱 거세지는 상황이다. 징동닷컴은 지난해 영국 전자제품 유통업체 커리스(Currys) 인수도 검토한 바 있다.

로이터는 투자 자문사들의 의견을 인용해 “유럽이 중국 기업의 인수합병(M&A) 및 투자 핫스팟으로 부상하고 있다”며 “트럼프 대통령의 관세 전쟁으로 인해 중국 자본이 유럽으로 더 많이 유입될 것”이라고 전했다.