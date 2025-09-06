[헤럴드경제(베를린)=김현일 기자] 삼성전자의 ‘마이크로 RGB TV’와 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’, 프로젝터 ‘더 프리미어5’ 등 6개 제품 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 최고 혁신상(Winner)을 수상했다.

삼성전자는 9개의 최고 혁신상을 포함해 총 26개의 ‘IFA 2025 혁신상’을 수상했다고 6일 밝혔다.

홈 엔터테인먼트 부문에서 최고 혁신상을 받은 ‘더 프리미어5’는 IFA 혁신상 최고의 기술상과 디자인 부문 혁신상까지 휩쓸며 3관왕에 올랐다. ‘더 프리미어5’는 터치 인터렉션 기능이 탑재된 프리미엄 가정용 프로젝터다.

마이크로 사이즈의 RGB LED를 초미세 단위로 배열한 ‘마이크로 RGB TV’는 홈 엔터테인먼트와 이머징 테크 부문에서 상을 받았다. 충전식 배터리를 내장해 간편하게 가지고 다닐 수 있는 ‘더 무빙스타일’은 홈 엔터테인먼트와 디자인 부문에서 상을 받았다.

이외에도 ▷무안경 3차원 경험을 제공하는 3D 게이밍 모니터 ‘오디세이 3D’ ▷손쉽게 대형 화면을 즐길 수 있는 포터블 프로젝터 ‘더 프리스타일+’ ▷슬림한 디자인으로 3D 공간감을 구현한 디스플레이 ‘스페이셜(Spatial) 사이니지’ 등이 IFA 혁신상을 수상했다.

생활가전 제품 중에서는 올인원 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’가 최고 혁신상을 받았다. 이밖에 ▷유럽향 ‘비스포크 AI 세탁기’ ▷‘비스포크 AI 제트 400W’ 스틱청소기 ▷‘비스포크 AI 식기세척기’ ▷‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고 ▷‘AI 무풍콤보 벽걸이’ 에어컨 등 5개 제품이 혁신상을 수상했다.

모바일 제품 중에서는 지난 4일 IFA에서 최초 공개된 ‘갤럭시 탭 S11 울트라’가 콘텐츠 창작, 컴퓨팅∙게이밍의 두 개 부문에서 최고 혁신상을 수상하는 쾌거를 올렸다. 지난 7월 출시한 ‘갤럭시 Z 폴드 7’도 최고 혁신상을 수상했다.

이밖에도 ▷갤럭시 Z 플립7 ▷갤럭시 S25 FE ▷갤럭시 버즈3 FE 등 5개 제품이 총 8개의 혁신상을 수상했다.