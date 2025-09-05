무협, ‘수출·제조기업 AI 도입 및 활용 세미나’ 개최 AI 활용 전략 및 도입 성공사례 등 공유

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회(KITA)는 서울시 강남구 삼성동 트레이드타워에서 한국생산성본부(KPC)와 공동으로 ‘수출·제조기업 인공지능(AI) 도입 및 활용 세미나’를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 세미나는 우리 중소 수출 및 제조기업들이 겪고 있는 저출산·고령화에 따른 인력난 및 생산성 저하를 타개하기 위해 산업 측면에서의 AI 활용 전략 및 도입 성공사례 등에 대한 정보를 공유하기 위해 마련됐다. 현장에는 AI 대전환(AX)에 관심있는 국내 기업 관계자 약 150명이 참석했다.

세미나에서는 ▷AI 시대가 이끄는 한국 주력 수출산업의 변화 ▷AI 기반의 생산성 혁명 ▷제조업 AX 활용 및 확산 전략 ▷중소 수출·제조기업의 AI 도입 주요 과제 등을 주제로 전문가들의 발표가 진행됐다.

첫 번째 발표를 맡은 강성은 한국무역협회 수석연구원은 수출기업 396개 사를 대상으로 진행한 설문조사 결과 10곳 가운데 8곳이 AI 도입 필요성을 인지하고 있으나, 응답기업의 17% 정도만이 AI를 활용해 능동적으로 업무를 수행하고 있는 상황이라고 전했다.

이에 기업은 정부 지원사업을 적극 활용해 데이터 정제, AI 솔루션 적용 등 AI 도입 기반을 구축해 나가는 것부터 시작해야 한다고 강조했다.

이어 우리 기업들이 AI를 활용할 수 있는 방법과 사례가 중점적으로 다뤄졌다. 임팩티브AI 정두희 대표는 “수익성을 극대화하고 실질적인 성과를 내기 위해서는 자사 비즈니스 모델에 맞는 활용 전략이 병행돼야 한다”라며 제품 생산, 재고 관리, 판매 등의 과정에서 AI 수요 예측이 적용되는 방법을 소개했다. 고려대학교 이영환 디지털혁신연구센터장은 AI 기술을 성공적으로 도입해 생산성 향상과 비용 절감 등 성과를 얻은 기업 사례를 공유했다.

아울러 기업의 AI 활용 컨설팅 전문기관인 한국생산성본부 최성현 팀장은 “풍부한 설비 데이터와 함께 현업 담당자가 오랜 경험을 통해 축적한 감각적 의사결정 능력인 ‘암묵 지식’의 활용이 병행돼야 AI 도입의 성과를 효율적으로 도출할 수 있다”고 강조했다.

정희철 한국무역협회 무역진흥본부장은 “기업 현장에는 AI 도입 이전에 데이터 품질 관리와 인력 부족 등 해결해야 할 과제가 남아 있다”라며 “무역협회는 관련 정보 공유 및 현장 컨설팅 등을 통해 우리 기업의 AI 도입을 지원함으로써 수출 경쟁력 증진 등 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.