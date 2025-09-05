서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 스마트 흡연시설로 ‘2025 대한민국 공공디자인대상’에서 대상인 대통령상을 수상했다고 5일 밝혔다.

이 상은 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관한다.

이번 수상작인 ‘개방형 제연 흡연시설’은 흡연자와 비흡연자 간의 갈등을 완화하고 강남대로 이면도로 등 대규모 길거리 흡연에 대한 새로운 해법을 제시했다는 점에서 평가를 받았다. 박병국 기자