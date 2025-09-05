[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이민정이 베니스에서 찍은 사진 탓에 논란에 대해 직접 해명했다.

4일 이민정은 자신의 SNS에 “이곳은 성당이 아니라 몇 백년전 성당이었던 벽을 다 살려서 호텔에서 사용하고 있는 행사장 겸 레스토랑이다”라면서 “전 기독교 신자이고 천주교 신자는 아니지만 제단에 올라가서 사진을 찍은 게 불편함을 드렸다면 죄송하다. 앞으로 더 주의해서 살피도록 하겠다”라고 사과했다.

이민정은 최근 남편 ‘이병헌’이 주연한 영화 ‘어쩔 수 없다’가 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 진출하자 함께 베니스를 방문했다. 해당 사진은 이민정이 ”손예진이 찍어준 사진“이라며 소셜미디어에 올린 것으로, 공개 직후 일부 네티즌들의 비판을 받았다.

사진에는 예수상이 걸린 제단 앞에서 명품 가방을 들고 포즈를 취한 이민정의 모습이 담겼으며, 이에 대해 일부 네티즌들은 “신성한 장소에서 부적절한 사진을 촬영했다”며 무례하다는 반응을 보였다.

하지만 이민정이 사진을 찍은 곳은 성당이 아닌 호텔의 레스토랑으로 밝혀지면서 무례 논란은 일단락됐다.

한편 제82회 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 초청된 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가 없다’는 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담았다.

지난 달 29일 영화제에서 공식 상영된 뒤 7개 매체의 리뷰(평가)에서 100점 만점을 기록했다.