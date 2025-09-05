[헤럴드경제=이명수 기자] 55세 인도 여성이 17번째 아이를 출산해 현지 사회의 큰 관심을 받고 있다.

인도 매체 타임스오브인디아는 1일(현지시간) 라자스탄주 우다이푸르 자돌 지역에 거주하는 레카 칼벨리아(55)가 최근 17번째 아이를 출산했다고 보도했다.

이 소식이 전해지자, 마을 주민과 친척들이 병원을 찾아 축하 인사를 건넸다.

레카는 남편 카바라 람 칼벨리아와 결혼해 지금까지 총 17차례 출산을 경험했다. 이 가운데 아들 4명과 딸 1명이 출생 직후 사망했으며, 현재는 12명의 자녀와 함께 살고 있다.

일부 자녀는 이미 결혼해 자녀를 두고 있어, 레카의 손주들이 갓 태어난 아기를 ‘이모’라 부르는 이색적인 장면이 연출되기도 했다.

하지만 남편 카바라는 “자녀 결혼식 비용을 마련하기 위해 고리대금을 빌리며 폐품을 팔아 생계를 유지한다”며 “우리 가족 중에는 학교에 다닌 사람이 단 한 명도 없다”고 어려운 현실을 토로했다.

출산을 담당했던 산부인과 전문의 로샨 다랑기 박사는 “처음에는 네 번째 출산이라고 말했지만 실제로는 17번째였다”며 “향후 피임 시술을 권고할 계획이다”고 밝혔다.

또 다른 의사 무케시 가라시아 박사는 “사전 검사 없이 입원해 과다 출혈 위험이 컸지만, 무사히 출산을 마쳤다”고 전했다.