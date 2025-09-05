지속가능성과 건강을 겸비한 웰니스 다이닝 제시

엠버퓨어힐 호텔앤리조트 제주는 오는 9월 6일부터 ‘저속노화(슬로우 에이징)’ 콘셉트의 프리미엄 뷔페를 선보인다고 밝혔다. 이번 메뉴는 제주 솔담한방병원과 협업해 개발된 20여 가지 건강식으로 구성됐으며, 단순한 안티에이징을 넘어 웰니스 다이닝의 새로운 방향을 제시한다는 평가다.

엠버퓨어힐 살레 레스토랑에서 운영되는 이번 뷔페는 제주산 로컬 식재료를 중심으로 면역력 강화, 항산화, 혈관 건강 등 특정 효능에 초점을 맞춰 개발됐다. 일식·중식 코너에서는 ‘고등어 봉초밥’, ‘금사오룡해삼’, ‘딤섬 스페셜 카트’를, 한식 코너에서는 ‘자연송이 전복탕’과 ‘한방 표고버섯 소갈비찜’을 제공한다. 양식 메뉴로는 ‘모듬 버섯 트러플 리조또’, ‘더덕 풍기 피자’ 등이 준비된다. 베이커리 코너에서는 항산화 성분이 풍부한 ‘석류 파르페’, WHO 지정 3대 건강식품인 ‘고구마 치즈 케이크’ 등을 맛볼 수 있다.

현경철 솔담한방병원 원장은 “슬로우 에이징은 단순한 노화 지연이 아니라 신체 균형을 맞춰 자연스러운 건강 수명을 연장하는 것”이라며 “제주 청정 식재료와 전통 한방 이론의 결합이 현대인의 웰니스 라이프 실현에 기여할 것”이라고 설명했다. 손경수 총괄 셰프는 “기존 호텔 뷔페가 양적 만족에 치중했다면, 이번 뷔페는 질적 건강을 강조했다”며 “5성급 호텔 출신 셰프진이 한방 원리를 현대적으로 재해석해 맛과 건강을 동시에 담았다”고 말했다.

국내 웰니스 시장은 2024년 약 15조 원 규모로 추산되며, 연평균 8% 이상의 성장세를 보이고 있다. 코로나19 이후 건강에 대한 관심이 높아지면서 웰니스 다이닝 수요도 빠르게 확산되고 있으며, 엠버퓨어힐은 이번 뷔페를 통해 제주 프리미엄 웰니스 시장에서 차별화를 강화한다는 전략이다. 호텔 공간 디자인은 2024년 중국 상하이 ‘제10회 디자인 혁신 어워드’를 수상한 작품으로, 건강식 메뉴와 시너지를 낼 것으로 기대된다.

호텔업계 관계자는 “제주 특급 호텔들이 치열한 뷔페 경쟁을 벌이는 상황에서 저속노화라는 명확한 콘셉트로 차별화를 시도한 것은 의미 있는 행보”라고 평가했다. 로대해 엠버퓨어힐 CBO는 “앞으로도 제주 식재료를 활용한 계절별 메뉴를 개발해 제주를 대표하는 웰니스 다이닝 명소로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

엠버퓨어힐 살레 레스토랑의 저속노화 뷔페는 9월 6일부터 운영되며 매주 월요일은 휴무다. 9월 한 달간은 생일자 대상 50% 할인 프로모션도 진행한다. 예약과 문의는 엠버퓨어힐 호텔앤리조트 제주 대표 번호 또는 네이버 예약을 통해 가능하다.