[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시의회 의원연구단체 ‘밝은미래(대표 양재영)’는 4일 의회 운영위원회 회의실에서 ‘청년층 지역 정착 유도방안 마련 연구’최종보고회를 가졌다.

밝은미래는 양재영, 권중석, 김상호, 전봉근 의원으로 구성됐다.

청년층의 수도권 유출과 지역활력 저하 문제에 대응하고 경산시에 맞는 생활밀착형 청년 정책을 마련하기 위해 지난 3월 연구용역에 착수했다.

이날 보고회에는 소속 의원들과 용역 수행기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐으며 지난 6개월여간 수행된 연구 결과를 공유하고 정책 대안을 논의하는 자리로 마련됐다.

보고회에서는 경산시 청년 유출 실태 및 사회‧경제적 영향 분석, 국내외 청년 정책 우수사례 조사, 경산형 청년 유입‧정착 모델 및 청년 지구 조성 방안, 청년친화도시 지정 추진계획 및 조례 정비 방향 등이 중점적으로 발표됐다.

밝은미래 의원들은 “이번 최종보고회를 통해 도출된 정책 제안들이 경산시 청년들이 안정적으로 정착하고 지역 발전의 원동력으로 성장하는 데 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.