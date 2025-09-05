“중국 공산당을 위해 활동한 경우” “직계가족까지 美입국자격 박탈”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부는 4일(현지시간) 중국을 위해 활동한 중미 지역 국가 국민에 대한 비자 발급을 제한하기로 했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 발표한 성명에서 “국무부는 오늘 중미 지역 국민이 중국 공산당을 위해 의도적으로 활동하며, 이 지역의 법치를 훼손하는 활동을 고의로 지시하거나 승인한 경우, 자금 등을 지원한 경우 미국 비자 발급을 제한하는 정책을 발표한다”고 밝혔다.

루비오 장관은 이어 “이전에 그러한 활동에 관여한 다수의 중미 국가 국민들에게도 비자 제한을 부과하기 위한 조처를 취하고 있다”며 “이들 개인과 직계가족은 미국 입국 자격이 박탈될 것”이라고 덧붙였다.

중미 지역 국가는 파나마와 코스타리카, 니카라과, 온두라스, 엘살바도르 등을 일컫는다.

루비오 장관은 “이번 조치는 미국의 경제적 번영과 국가안보 이익을 보호하겠다는 트럼프 대통령의 의지를 재확인한 것”이라고 설명했다.