[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 일제히 강세 마감했다. 특히 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 또 한 번 사상 최고치 기록을 경신했다.

미 노동시장 둔화 신호가 이어지면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대감이 커진 게 투자 심리를 자극했다. 동시에 서비스업 업황이 호조를 이어가면서 낙관론도 유지됐다.

미국 국채금리가 하락세를 이어가면서 위험 자산에 대한 매력도가 올라간 점도 증시에 힘을 더했다.

5일 금융투자업계에 따르면 4일(미국 동부시간) 미 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 350.06포인트(0.77%) 오른 4만5621.29에 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 53.82포인트(0.83%) 상승한 6502.08, 나스닥종합지수는 209.97포인트(0.98%) 뛴 2만1707.69에 장을 마쳤다.

S&P500 지수는 지난달 28일(현지시간) 이후 4거래일 만에 사상 최고치 기록을 또 한번 새롭게 썼다.

이날 주가지수는 미국 고용 지표들이 잇달아 약세 신호를 보내면서 강보합으로 출발했다.

오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미 고용보고서에 따르면 8월 민간 고용은 전달 대비 5만4000명 증가했다. 시장 전망치 6만5000명에 못 미쳤다. 앞서 7월 수치가 10만6000명이었던 점을 고려하면 증가폭은 반토막 났다.

미국의 신규 실업보험 청구 건수도 지난달 30일로 끝난 한 주 동안 계절 조정 기준 23만7000건을 기록해 예상치 23만건을 상회했다.

한편으론 이처럼 고용시장이 전반적으로 냉각 신호를 보내자 이번 달 기준금리 인하는 기정사실로 하는 흐름이다. 고용 둔화가 금리인하 기대감에 힘을 더한 셈이다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 99.4%로 반영하고 있다. 12월까지 75bp 인하될 확률도 48.4%로 전날 마감 대비 5%포인트 올랐다.

다만, 고용 둔화에 따른 금리 인하 기대감 상승인 만큼 증시엔 전적으로 호재라 보기 힘들단 분석도 나온다. 자칫 ‘미 경기 둔화’에 대한 시장 참여자들의 공포 심리를 자극해 낙관론이 비관론으로 바뀔 가능성도 있단 이유에서다. 5일(현지시간) 발표되는 8월 비농업 부문 고용 보고서는 그만큼 중요도가 더 높아졌다.

제이미 콕스 해리스파이낸셜그룹 매니징 파트너는 “ADP 데이터는 고용시장의 긍정적 변화 속도가 상당히 둔화했다는 주장을 계속 뒷받침하고 있다”며 “연준이 9월 금리인하로 위험의 균형을 맞출 것”이라고 예상했다.

서비스업 업황 호조는 이날 증시에 매수 심리를 불어넣었다. 장 초반 강보합에 머물던 주가지수는 꾸준히 오름폭을 확대했다.

8월 공급관리자협회(ISM) 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 52.0을 기록해 전망치 51.0을 웃돌았다.

국채금리가 이틀째 하락세를 타는 것도 위험 자산인 주식의 매력을 부각시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 항소심에서 불법으로 판결 난 뒤 재정 불확실성으로 흔들리던 미 10년물 국채 금리는 이틀간 약 10bp 하락했다.

업종별로는 유틸리티를 제외한 모든 업종이 올랐다. 임의소비재는 2% 넘게 급등했으며 금융과 산업, 통신서비스는 1% 이상 뛰었다.

매그니피센트7(M7) 종목들은 일제히 상승했다. 테슬라가 1.33% 오른 가운데 엔비디아(0.61%), 애플(0.55%), 알파벳(0.68%), 메타(1.57%) 등 줄줄이 상승했다. 아마존 주가는 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽과의 협력 강화 기대감에 4.3% 급등하며 지수 상승을 주도했다.

마이크로소프트는 팀즈(Teams) 화상회의 앱 불법 끼워팔기 의혹과 관련된 유럽연합(EU) 조사에서 합의 제안을 내놓으며 잠재적인 대규모 반독점 벌금을 피할 가능성이 커졌다는 소식에 0.52% 상승했다.

미국 클라우드 소프트웨어업체 세일스포스는 3분기 실적 전망이 시장 기대에 못 미치면서 주가가 4% 넘게 하락했다.

미국 의류업체 아메리칸이글은 2분기 실적이 예상치를 웃돌면서 주가가 38% 폭등했다.

미국 패션업체 갭은 화장품 관련 사업으로 확장한다고 발표한 뒤 주가가 6% 상승했다.

미국 스포츠의류 업체 룰루레몬은 올해 연간 실적 전망치가 예상치를 크게 밑돈 여파로 시간 외 거래에서 13% 넘게 급락하고 있다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 1.05포인트(6.42%) 하락한 15.30을 기록했다.