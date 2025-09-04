7일 오후 3시 순천대학교서

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국민이 주인인 나라를 표방하며 지역 정치 혁신을 외치는 사람들이 ‘전남혁신포럼’을 꾸려 출범식을 갖고 본격적인 정치 개혁 행보에 나선다.

전남혁신포럼은 오는 7일 오후 3시 순천대 70주년기념관에서 ‘정치야 놀자’라는 기치를 내걸고 국민이 주인이 되는 나라, 전남 도민이 이끄는 전남 혁신을 선언할 예정이다.

이 포럼에는 김선일·김영희·박미경·송미경·오무영·옥한성·이현택·정효진 씨까지 8명이 공동대표를 맡는다.

전남혁신포럼은 지난달 6일 130여 명이 참석한 가운데 발대식을 가진 뒤 정치개혁에 뜻을 같이하는 사람들이 합세해 1개월 만에 출범식 닻을 올리게 됐다.

행사에서는 남성합창단(50명) 공연과 퓨전국악팀과 합창단의 협연 무대가 준비되는 등 축하의 무대도 함께 올려진다.

이날 행사에는 김문수(순천·광양·곡성·구례갑)·김성회(고양갑)·신정훈(나주·화순)·문금주 국회의원(고흥·보성·장흥·강진군) 등이 참석해 축사하는데 고려대학교 동문이 주류를 이룬다.

이 모임을 주도한 김선일 대표는 “전남의 동부지역은 석유화학 산업의 붕괴로 플랜트 노동자들이 위협 받고 있고 서부권은 인구 절벽으로 소멸 위기에 처해 있다”며 “이제 우리는 나라의 주인답게 전남의 혁신을 우리가 직접 나서서 이끌어 보려 한다”고 포부를 밝혔다.