[헤럴드경제=김보영 기자] 인구 13만의 경북 김천시를 마비시켰던 ‘2025 김천 김밥축제’가 한 달 앞으로 다가오면서 시가 바짝 긴장하고 있다.

1일 김천시에 따르면 지난해 첫 선을 보인 김밥축제가 10월 25일부터 26일까지 양일간 김천시 직지문화공원 및 사명대사공원 일대에서 열린다.

축제는 아직 한 달여가 남았지만 벌써부터 전국적 관심을 받고 있다. 온라인에서는 “올해는 꼭 가야 한다”, “케데헌 덕분에 외국인도 많이 오겠다”는 글이 잇따르고 있다.

김천시는 이런 열기에 긴장하는 분위기다. 지난해 축제 당시 1만명 정도 올 것으로 예상했던 것과 달리 10만명 이상이 몰리면서 호평과 함께 준비가 미흡했다는 비판이 쏟아졌기 때문이다.

김천시는 약 1만줄의 김밥을 준비했으나 몰려든 인파로 예상보다 준비한 김밥이 빠르게 소진되면서 ‘김밥 없는 김밥축제’라는 혹평에 시달려야 했다. 극심한 교통 혼잡이 이어지면서 4만명은 행사장에 입장하지도 못하고 발길을 돌린 것으로 전해졌다.

특히 올해는 넷플릭스의 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 주인공들이 김밥을 즐기는 장면이 노출되면서 해외팬들의 폭발적인 수요가 예상되는 상황이다. 김밥을 자르지 않고 통째로 먹는 장면이 화제가 되면서, 틱톡에서는 ‘김밥 한입 먹기’ 챌린지가 유행하고 있다.

김천시 측은 지난해 경험을 발판 삼아 올해는 만반의 준비를 한다는 계획이다. 우선 지난해 직지문화공원에 한정됐던 행사장을 사명대사공원 일원까지 넓히고, 셔틀버스 전용라인도 2~3배 늘려 교통 혼잡을 최소화할 예정이다.

김밥 공급 문제는 즉석 제조기계 도입으로 해결한다는 방침이다. 참여 업체도 지난해보다 3~4배 늘려 전국 각지의 김밥을 준비했다. 여기에 구미 소재 냉동김밥 제조업체와 손잡고 외국인 입맛에 맞는 메뉴도 마련했다.

케데헌 열풍이 해외 팬덤으로 번진 만큼 외국인 관람객 대응에도 공을 들이고 있다. 영어 안내 인력을 배치하고 축제 포스터에 영어 문구를 담는 등 다국어 준비를 강화할 계획이다. 케데헌 영상과 OST를 활용한 프로그램도 검토 중이다.

김천 관광진흥과 관계자는 “5~6만명이 즐길 수 있는 김밥을 준비하고 팔도 이색 김밥도 모집했다”면서 “대형 프랜차이즈와 협업해 평소 지방에서 만나볼 수 없었던 특별한 김밥 등도 선보일 예정”이라고 말했다.

이어 “외국인들에게 친숙한 냉동김밥 제조업체가 마침 구미에 있어 섭외했다”며 “통역 가능한 서포터스도 모집해 불편함이 없도록 하겠다“고 덧붙였다.