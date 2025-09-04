236억 투입 실습형 교육 시설 구축…전력망 안정성·신재생 전환 인력 허브로

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 전남 나주에 ‘전력기술교육원’을 열고 미래 전력산업을 이끌 기술 인재 양성에 본격 나선다.

정부가 ‘에너지 주권 시대’를 강조하는 가운데, 전력망 안정성과 신재생 전환을 뒷받침할 전문 인력 배출 거점이 자리 잡았다는 평가다.

폴리텍대학은 4일 개원식을 열고 전력설비·신재생에너지·전기소방 분야의 현장 맞춤형 교육을 추진한다고 밝혔다. 광주·전남 에너지밸리 중심에 위치한 교육원은 한국전력공사와 전력거래소 등 주요 에너지 공기업이 모여 있는 입지적 강점을 기반으로 인력 수요에 대응한다.

이철수 이사장은 “국가 전력망 안정성과 효율화를 책임질 차세대 전력기술 인재 허브로 자리매김하겠다”고 말했다.

교육원은 총사업비 236억원과 장비비 70억원을 들여 지상 4층, 연면적 5050㎡ 규모로 건립됐다. 전력수배전반 구조와 운용 원리를 통합 실습할 수 있는 ‘전력IT수배전랩(LAB)’을 비롯해 산업현장을 반영한 시뮬레이션 실습 환경을 갖췄다. 올해 하반기 전력설비 과정부터 운영을 시작해 내년부터는 매년 600명의 전문 인력을 양성한다는 계획이다.

이날 행사에는 신정훈 국회의원(전남 나주·화순), 강위원 전남도 경제부지사, 윤병태 나주시장, 이재남 나주시의회 의장 등 정치권과 지자체, 한전 등 에너지 공기업 관계자 120여 명이 참석해 지역 산업과의 연계에 힘을 보탰다.