“건의내용 정부 정책과 세관 행정에 반영 검토”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 자동차·철강 등 주요 수출기업이 겪는 애로사항을 정책 및 세관 행정에 적극 반영함으로써 기업 지원을 한층 확대하기로 했다.

기획재정부는 4일 세제실과 관세청 합동으로 평택 세관에서 수출기업 대상으로 간담회를 개최했다고 밝혔다.

박금철 기획재정부 세제실장이 4일 오전 경기 평택 소재 평택세관에서 열린 ‘평택 수출기업 현장 간담회’를 주재하고 있다. [기획재정부 제공]
이번 간담회는 미국의 상호관세 부과와 글로벌 공급망 재편 등 급변하는 대외 여건 속에서 자동차, 철강 등 주요 수출기업의 애로사항을 청취하고 현장과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 현대자동차, 대한솔루션, 서진오토모티브, 현대제철, 하이스틸, DI동일, 풍산 등 자동차∙철강 등의 주요 수출기업과 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국무역보험공사, 한국원산지정보원 등 공공기관이 참석했다.

기업 관계자들은 ▷철강제품에 대해 품목관세 인하 ▷철강 품목관세 적용기준 명확화 및 HS 세부 코드 공개 ▷자동차∙철강 업계에 대한 금융과 보험지원 확대 ▷통관절차 간소화 등을 건의했다.

기재부는 “건의된 내용을 향후 정부 정책과 세관 행정에 반영토록 검토할 계획”이라며 “수출 현장과의 소통을 계속 확대하는 등 대외 무역 여건 변화를 겪고 있는 우리 기업에 대한 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.


