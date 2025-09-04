“건의내용 정부 정책과 세관 행정에 반영 검토”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 자동차·철강 등 주요 수출기업이 겪는 애로사항을 정책 및 세관 행정에 적극 반영함으로써 기업 지원을 한층 확대하기로 했다.

기획재정부는 4일 세제실과 관세청 합동으로 평택 세관에서 수출기업 대상으로 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 미국의 상호관세 부과와 글로벌 공급망 재편 등 급변하는 대외 여건 속에서 자동차, 철강 등 주요 수출기업의 애로사항을 청취하고 현장과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 현대자동차, 대한솔루션, 서진오토모티브, 현대제철, 하이스틸, DI동일, 풍산 등 자동차∙철강 등의 주요 수출기업과 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국무역보험공사, 한국원산지정보원 등 공공기관이 참석했다.

기업 관계자들은 ▷철강제품에 대해 품목관세 인하 ▷철강 품목관세 적용기준 명확화 및 HS 세부 코드 공개 ▷자동차∙철강 업계에 대한 금융과 보험지원 확대 ▷통관절차 간소화 등을 건의했다.

기재부는 “건의된 내용을 향후 정부 정책과 세관 행정에 반영토록 검토할 계획”이라며 “수출 현장과의 소통을 계속 확대하는 등 대외 무역 여건 변화를 겪고 있는 우리 기업에 대한 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.