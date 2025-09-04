국가미세먼지정보센터, 유엔아태경제사회위원회와 국제학술대회 공동 개최

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부 소속 국가미세먼지정보센터는 4일 경기도 고양시 킨텍스에서 ‘2025 대기오염물질 배출정보관리 국제학술대회(심포지엄)’를 개최한다고 밝혔다.

한국이 제안해 채택된 유엔 기념일이자 국가 기념일인 제6회 ‘푸른 하늘의 날(매년 9월 7일)’을 맞아 열리는 이번 행사는 ‘기후변화 대응을 위한 대기오염 통합관리’를 주제로 국가미세먼지정보센터와 유엔아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP) 동북아사무소가 공동으로 주최한다.

중국, 몽골, 인도네시아, 태국 등 아시아 국가 전문가를 비롯해 프랑스, 이탈리아 등 유럽의 대기 전문가와 국제기구 관계자 등 100여 명이 참석한다.

총 3부로 구성된 이번 행사는 기후변화와 대기오염을 통합적으로 관리하는 해법을 모색한다.

1부에서는 과학적 연구성과를 통해 기후와 대기의 상호연계를 규명하고, 2부에서는 각국의 기후변화에 대응하는 대기정책과 대응노력의 사례를 공유한다. 마지막 3부에서는 통합관리를 위한 혁신적 기술과 실질적인 국제협력 방안이 논의될 예정이다.

오흔진 국가미세먼지정보센터장은 “이번 국제학술대회는 과학적 근거, 정책적 해법, 국제적 협력이라는 세 축을 바탕으로 기후변화와 대기오염이라는 쌍둥이 위기에 대응할 구체적 전략을 논의하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “이날 논의된 내용들이 각국의 정책으로 이어져 실질적인 효과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 국가미세먼지정보센터는 2023년부터 유엔아시아태평양경제사회위원회 동북아사무소와 국제학술대회를 공동으로 개최하고 있다. 지난 2024년 3월에는 ‘동북아 청정대기 파트너십(NEACAP) 내 기술센터(TC)’로 지정되는 등 국제기구와 협력 기반을 다져왔다.