8월 30일~9월 2일, 선수단 2500여명· 시민 등 4만2000여명 참여

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)는 8월 30일부터 시화호와 거북섬 일원에서 열린 ‘제17회 전국해양스포츠제전’이 9월 2일 폐회식을 끝으로 나흘간의 대장정을 마쳤다고 밝혔다.

해양수산부가 주최하고 경기도, 시흥시, 시흥시체육회 등이 공동 주관한 이번 대회는 전국에서 모인 선수단 2500여명과 4만2000여명의 시민과 관광객이 참여해 명실상부 국내 최대 해양스포츠 축제의 위상을 입증했다.

‘시화호ㆍ거북섬의 푸른 꿈, 기적을 넘어 미래로!’라는 주제로 열린 이번 제전에서는 요트, 카누, 철인3종(수영ㆍ사이클ㆍ달리기), 수중ㆍ핀수영 등 4개의 정식 종목과 드래곤보트, 고무보트, 플라이보드 등 3개의 번외 종목 경기가 잇따라 펼쳐졌다. 거북섬 일대는 선수들의 역동적인 레이스와 관중의 환호로 가득했다.

경기장 밖에서도 축제 분위기는 이어졌다. 거북섬 앞 발 경관브릿지 일원에서는 제트스키, 바나나보트, 플라이피쉬, 해양 어드벤처 등 해양레저 체험이 큰 인기를 끌었으며, 잔디광장 일대에서는 패션타투ㆍ페이스페인팅ㆍ철인3종 미니게임 등 해양문화 프로그램과 에코노리제전ㆍ탄소발자국 맞추기 등 환경 체험도 시민들의 발길을 모았다. 또한, 제전구간 주변으로는 플리마켓과 상가박람회까지 더해져 다채로운 즐길 거리를 제공했다.

다만, 대회 사흘째에는 호우주의보 발령으로 경기 및 체험이 취소되기도 했지만, 마지막 날까지 열기는 식지 않았다.

서울에서 왔다는 한 관광객은 “가족과 처음 찾은 거북섬에서 다양한 해양 체험을 즐기며 잊지 못할 추억을 만들었다”고 했다.

2일 오후에 열린 폐회식에는 시민과 선수단이 함께 성공적인 마무리를 축하했다. 자우림의 김윤아가 열정적인 축하 무대를 선보이며 마지막까지 제전의 열기와 흥을 더했다. 특히 시와 주최 측의 철저한 안전 대책과 현장 운영을 통해 선수와 시민 모두 안심하고 경기를 즐길 수 있었다.

임병택 시장은 “이번 제전은 선수들의 땀과 열정, 시민들의 적극적인 참여가 어우러져 시화호와 거북섬을 해양레저 축제의 장으로 만들었다”며 “많은 이가 거북섬의 매력을 느끼는 시간이 되었길 바라고, 이번 제전이 대한민국 해양스포츠 발전과 해양강국 도약의 밑거름이 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 내년에 개최되는 ‘제18회 전국해양스포츠제전’은 경상남도 거제시에서 열린다. 이날 폐회식에는 민기식 거제시 부시장이 참석해 임병택 시흥시장으로부터 대회기를 전달받았다.

시는 이번 대회를 계기로 해양스포츠에 대한 국민적 관심을 확산하고, 해양레저스포츠 대중화와 산업 저변 확대에 더 힘쓸 방침이다.