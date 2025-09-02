12.4톤·16톤 급수차 5대 긴급 투입...연곡·동해·평창·양양 취수장 물 이송 통한 홍제정수장 공급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 극심한 가뭄으로 재난사태를 선포한 강릉시에 급수차를 지원한다.

이승로 성북구청장은 가뭄 피해가 심각한 강릉지역의 물 부족 해소를 위해 급수차 5대(12.4톤 2대, 16톤 3대)를 긴급 투입한다.

성북구는 강릉시와 협의해 연곡정수장과 동해·평창·양양 취수장에서 물을 담아 강릉 홍제정수장으로 옮길 예정이다.

강릉시는 지난 20일부터 홍제정수장 인근 급수지역에 제한급수를 시행하면서 시민들이 불편을 겪고 있다. 전국적인 지원에도 주 상수원인 오봉저수지 저수율이 15% 아래로 하락하자 성북구는 급수차 긴급 지원을 결정했다.

앞서 성북구는 강릉 산불 피해 당시에도 이재민을 위한 성금 모금을 지원하는 등 강릉 지역사회의 어려움에 동참한 바 있다.

이승로 성북구청장은 “성북구가 선제적으로 급수차 지원을 시작한 가운데, 다른 지자체에서도 힘을 모아 주시길 바란다”며 “장기화된 가뭄으로 불편을 겪고 있는 강릉시민들에게 조금이나마 도움이 되길 바라며, 위기 상황을 슬기롭게 극복하고 하루빨리 일상으로 돌아가실 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.