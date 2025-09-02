강남 재건축 투자·3년간 6억 고문료 등엔 “국민 눈높이 새길 것”

[헤럴드경재=홍승희 기자] 이억원 금융위원장 후보자가 2일 “6·27 대책을 차질 없이 추진하고 필요시 추가 대책도 즉각 시행하겠다”고 밝혔다.

금융위 해체 등을 골자로 한 조직 개편안 논의와 관련해서는 “후보자로서 언급하는 것은 적절하지 않다”며 입장 표명을 유보했다.

이 후보자는 이날 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회 모두발언에서 “가계부채 관리에 일관되고 확고한 기조를 유지하겠다”며 이같이 말했다.

그는 한국경제의 성장 잠재력 제고를 위해서는 “생산적 부문으로의 자금 공급과 이를 위한 금융 분야에 대한 과감한 방향 전환이 필요하다”고 말했다.

‘금융위 해체안’에 찬반 의견을 표명하라는 질의엔 “가정에 기반해서 말을 하거나 논의를 하는 것은 적절하지 않다”고 답했다.

그는 ‘금융위를 지키려는 소신이 전혀 보이지 않는다’는 국민의힘 이양수 의원의 지적에 “만약 내용이 공개되고 제게 의견을 피력할 기회가 생기면 필요할 때 필요한 이야기를 하겠다”고 덧붙였다.

국정기획위원회는 금융위가 맡은 국내 금융정책은 기재부로 이관하고, 금융위와 금융감독원을 합쳐 금융감독위원회로 개편하는 내용을 검토해왔다.

전날 정무위 소속 민주당 의원들은 정부, 대통령실과 금융위 해체 등을 골자로 한 경제부처 조직 개편안을 논의하고, 오는 25일 해당 내용을 담은 정부조직법의 국회 처리 방침 등을 확인한 것으로 전해졌다.

이 후보자는 홈플러스 사태와 관련해 MBK파트너스 처리 방향에는 “검찰 수사 부분 이외에도 금감원에서 조사할 것은 철저히 조사하겠다”고 말했다.

그러면서 “중대한 위법 행위 발견 시 상응 조치를 법과 원칙에 따라 엄중히 조치하겠다”고 강조했다.

금융당국은 최근 MBK파트너스를 추가 현장 조사한 데 이어 제재 절차에도 착수하며 압박 수위를 높이고 있다.

사모펀드(PEF) 신뢰 회복을 위한 제도 개편도 시사했다.

그는 “PEF 제도가 한 20년 정도 됐다”며 “연구용역 결과 등을 토대로 공과를 따져 보고 글로벌 정합성에 비춰 개선할 부분들이 있는지 검토하겠다”고 말했다.

원화 스테이블코인 도입과 관련해서는 “확실한 안전장치를 마련하고 있다”고 답했다.

이 후보자는 “원화 스테이블코인 제도화에 덧붙여 국내에서 유통되는 달러 스테이블코인에 대한 규제 체계도 같이 만들어야 한다”는 더불어민주당 강준현 더불어민주당 의원 질의에 “그렇게 준비하고 있다”고 덧붙였다.

이 후보자는 실거주 없이 강남 재건축 아파트에 투자해 수십억원의 시세차익을 거뒀다는 논란에 대해서는 적극 해명했다.

그는 “국민 눈높이에서 보면 (도덕적 비난 가능성)이 있다는 점을 잘 알고 있다”면서도 “개발 정보를 입수한 사실이 전혀 없다”고 말했다.

그는 “해외 나갈 때 형편에 맞게 집을 2번 옮겼다”며 “현재 그 집에 살고 있고 평생 그곳에서 살 것”이라고 말했다.

야당 의원들은 이 후보자가 2005년과 2013년 두 차례 해외 파견 직전 강남 노후 재건축 아파트를 매입해 현재 40~50억원에 달하는 아파트를 소유하게 된 과정에 투기 의혹이 있다고 지적해왔다.

이 후보자는 3년간 사외이사 근무로 약 6억2000만원을 받은 데에도 “국민 눈높이에서 적절한지 새겨야 할 부분”이라고 자세를 낮췄다.