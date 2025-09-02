日 롯데홀딩스와 시너지…정호석 대표 “10년 내 아시아 1위”

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데호텔앤리조트가 일본 롯데홀딩스와 합작법인(JV)을 세우고 일본 시장 공략에 드라이브를 건다.

롯데호텔앤리조트는 2일 일본 도쿄 신주쿠에서 롯데홀딩스와 JV ‘롯데호텔스 재팬(LOTTE HOTELS JAPAN)’ 설립 기념식을 열고, 일본 내 호텔 사업 공동 추진 계획을 공식화했다.

기념식에는 정호석 롯데호텔앤리조트 대표이사, 다마쓰카 롯데홀딩스 대표, 후쿠이 롯데호텔스 재팬 대표 등이 참석했다.

새 합작법인은 롯데그룹이 한일 양국에 걸쳐 보유한 자산과 노하우를 바탕으로 일본에서 전략적으로 호텔 사업을 확장한다.

전 세계 39개의 체인 호텔을 운영 중인 롯데호텔앤리조트는 일본을 신성장의 축으로 삼을 계획이다. 50여년 간 호텔 운영을 통해 축적한 운영 시스템과 체계적인 서비스 솔루션, 통합 예약 및 채널 관리에 특화된 IT 시스템 등의 역량을 총동원한다.

또 전 세계 롯데호텔앤리조트를 연결하는 멤버십 프로그램을 통해 고객에게 다양한 혜택을 제공하며 글로벌 경쟁력을 강화할 예정이다.

현재 일본에서 롯데호텔앤리조트는 롯데아라이리조트, 롯데홀딩스는 롯데시티호텔 긴시초를 따로 운영하고 있다. 향후 합작법인은 두 호텔의 공동 운영 지원을 시작으로 신규 호텔 개발과 통합 운영 관리를 전담하는 조직으로 자리매김할 계획이다.

정호석 롯데호텔앤리조트 대표이사는 “일본 시장에서 축적해 온 호텔 운영 노하우를 바탕으로 입지를 넓혀, 향후 10년 이내 아시아 톱1 글로벌 호텔 운영사로 도약하겠다”고 강조했다. 그러면서 “브랜드 라인업을 확장해 다양한 고객의 니즈에 부합하는 포트폴리오를 갖추고, 프랜차이즈와 위탁운영을 중심으로 한 에셋 라이트(Asset-light) 전략을 통해 세계 주요 도시로 진출을 가속하겠다”고 말했다.