[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 국립한국해양대학교 국제해양문제연구소는 2일 황호선 전 한국해양진흥공사 사장, 임기택 국제해사기구(IMO) 명예총장을 석좌교수로 초빙했다고 밝혔다. 또 문병일 한국해사포럼 사무총장은 특임교수로 이름을 올렸다.

이번에 초빙된 3명의 석좌·특임교수는 해운, 항만, 해양정책 분야의 저명한 전문가로 꼽힌다.

황호선 석좌교수는 한국해양진흥공사 초대 사장을 지냈다. 미시간대학교에서 경제학 박사 학위를 취득했으며 부경대학교 교수를 역임한 바 있다.

임기택 석좌교수는 IMO 명예총장으로 2016년부터 2023년까지 국제해사기구의 사무총장을 역임했다. 임 석좌교수는 국립한국해양대를 졸업하고 해운항만청, 해양수산부 등에서 근무하며 해양 정책 전문가로 경험을 쌓았다.

문병일 특임교수는 과거 한진해운 등에서 일등항해사로 근무했으며 한국선주협회와 한국선주상호보험조합에서 경험을 쌓았다. 특히 국제적인 상호보험조합인 P&I클럽과 공동인수협정을 체결하는 등 한국 해운 보험의 발전에 크게 이바지했다고 대학은 설명했다.