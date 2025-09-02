회사 “피부자극 시험 최고 등급 획득”

유한킴벌리는 알로에와 시어버터로션으로 부드러움을 강화한 ‘크리넥스 수프림 소프트’(사진)를 새로 출시했다. 자사 화장지 중 가장 부드러운 제품이란 게 회사측 설명이다.

신제품은 부드럽고 도톰한 3겹 더블 소프트 엠보싱에 신규 개발된 알로에와 시어버터로션을 더해 촉촉함과 부드러움을 높였다고 했다. 고품질 화장지답게 자사 화장지 최초로 독일 피부자극 시험 최고 등급(엑설런트)을 획득했다. 약산성 저자극으로 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있다고 덧붙였다.

지구환경을 위한 신기술인 ‘아쿠아프레시’ 공법이 적용됐다. 이 공법은 합지용 풀 대신, 마실 수 있는 순수한 물로 화장지 겹을 결합하는 방식이다. 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력이다. 아쿠아프레시 공법 도입으로 유한킴벌리가 저감한 탄소배출량은 누적 653t에 달한다.

회사 측은 “부드럽고 도톰한 화장지를 선호하는 한국 소비자의 기대를 담아 개발됐다. 예민한 피부에도 안심하고 사용할 수 있도록 했다”고 전했다.