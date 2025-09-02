이재명 정부 첫 주한대사들 신임장 제정식 李 “양국 관계 다방면에서 돈독히 하는 데 가교역할 해달라” 당부

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 2일 신임 주한대사 7명으로부터 신임장을 전달받고 양국관계 발전을 위한 가교의 역할을 해달라고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 새로 임명된 주한대사들의 신임장 제정식을 열고 방글라데시, 앙골라, 알제리, 파키스탄, 도미니카공화국, 스페인, 인도네시아 등 총 7개국 주한대사에게 신임장을 받았다.

신임장 제정식은 파견국의 국가원수가 자국의 신임 대사에게 수여한 신임장을 주재국 국가원수에게 전달하는 절차다. 이 대통령 취임 후 처음 개최됐다.

대통령실에서는 위성락 국가안보실장, 최희덕 외교정책비서관, 강유정 대변인 등이, 정부에서는 조현 외교부 장관 등이 참석했다.

이날 이 대통령에게 신임장을 제출한 주한대사는 ▷토피크 이슬람 샤틸 주한방글라데시 대사 ▷시앙가 키부일라 사무엘 아빌리우 주한앙골라 대사 ▷리예스 네이트-티길트 주한알제리 대사 ▷사예드 모아잠 후세인 샤 주한파키스탄대사 ▷안지 샤키라 마르티네스 테헤라 주한도미니카공화국 대사 ▷훌리오 에라이스 에스파냐 주한스페인 대사 ▷체쳅 헤라완 주한인도네시아 대사 등 총 7명이다.

신임장을 받은 이 대통령은 한국 부임을 환영하면서 “국가 간 관계의 출발점이 사람과 사람의 만남과 소통인 만큼 각계각층의 다양한 인사들을 두루 자주 만나고 긴밀하게 소통함으로써 양국 관계를 다방면에서 돈독히 하는 데 가교역할을 해달라”고 당부했다.

또 “우리 신정부는 국익 중심의 실용외교 기치 아래 다양한 협력과 연대를 모색하고 호혜적 관계를 증진해 나가고자 한다”며 “특히 양국의 민생에 도움이 되는 경제 협력이 더욱 긴밀해지도록 적극적으로 노력해달라”고 했다.