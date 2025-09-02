15일까지 사회적경제지원센터 현장 접수 10월 여우골 글램핑장서 2차례 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 오는 15일까지 ‘가족 참여형 청소년 사회적경제 체험 캠프’ 참가자를 모집한다고 2일 밝혔다.

영주시 사회적경제지원센터와 함께하는 이번 캠프는 청소년과 가족이 함께 사회적경제의 가치를 직접 체험하고, 지속 가능한 지역사회의 의미를 배울 수 있도록 마련됐다.

캠프는 영주시 여우골 글램핑장((구) 순흥초 배점분교)에서 2회에 걸쳐 열린다.

1차는 10월 18·19일, 2차는 25·26일에 진행된다.

참가 대상은 초등학교 4학년부터 중학교 2학년 자녀를 둔 영주시민 20가정(차수별 10가정)이다. 참가비는 전액 무료다.

참여 가족들은 사회적경제 체험 부스, 사회적경제 클래스 101, 우리 가족 사회적기업 만들기, 공연 및 사회적경제 OX 퀴즈 등 다양한 프로그램을 통해 사회적경제를 배우고 가족 간 유대감을 쌓게 된다.

신청은 영주시 사회적경제지원센터(중앙로 7) 현장 접수로 진행되며, 보호자가 직접 신청해야 한다.

접수 마감 후 추첨을 통해 최종 참여 가족을 선정해 개별 통보할 예정이다.

자세한 사항은 영주시사회적경제지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정교완 일자리경제과장은 “자연 속에서 가족과 함께 사회적경제의 따뜻한 가치를 배우고, 지속 가능한 미래를 함께 만들어 갈 소중한 기회에 시민 가족들의 애정이 어린 관심과 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.