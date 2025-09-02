국정원 국회 정보위 보고

[헤럴드경제=안대용 기자] 국가정보원이 중국 베이징에서 열리는 전승절 열병식 참석차 이동 중인 김정은 북한 국무위원장과 관련해 1일 오후 전용열차편으로 평양을 출발해 2일 새벽 국경을 통과했고, 이날 오후 늦게 베이징에 도착해 방중 일정을 소화할 예정인 것으로 파악했다.

국회 정보위원회 야당 간사인 이성권 국민의힘 의원은 2일 정보위 전체회의 후 기자들과 만나 “김정은 방중 동향”이라며 “국정원의 결산과 관련된 현안을 (전체회의에서) 상정하기로 돼 있었는데 최근 김정은의 방중 동향 등 최근 북한 주요 현안이 많기 때문에 이와 관련된 보고가 있었다”며 이같이 전했다.

이번 방중에는 최선희 외무상, 김성남 노동당 국제부장, 현송월 당 부부장 등이 김 위원장을 수행하고 있다고 한다. 국정원은 김 위원장의 부인 리설주, 동생 김여정 당 부부장이 동행했을 가능성도 동행 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

이 의원은 3일 열병식에선 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 러시아 대통령과 나란히 천안문 성루에 서서 냉전기 삼각연대 구도를 재현할 것으로 국정원이 전망하고 있다고 전했다. 국정원은 북중 정상회담, 북러 정상회담도 전망하고 있다고 한다.

김 위원장은 이번 방중에서 리셉션 갈라에 참석해 각국 정상과 소통하고, 주중 북한 공관 방문 및 관심 분야와 연계한 현지시찰 가능성도 상존하는 것으로 전해졌다. 의전·경호는 푸틴 대통령과 동급으로 각별한 예우를 받을 것으로 예측됐다.

국정원은 김 위원장이 이번 방중을 한반도 정세를 주도할 최적의 카드로 판단한다고 분석하고 있다고 한다. 고려 요인으로는 ▷북중 관계 복원으로 대외 운신폭 확대 ▷중국의 경제적 지원 견인 및 체제 활로 모색 ▷러시아 편중 외교 탈피 ▷북미 대화를 염두에 두고 중국 지지확보 및 미국 태도 변화 유인 등을 꼽는 것으로 알려졌다.

이번 방중은 김 위원장의 다자외교 데뷔전으로 북중러 연대를 과시하기 위한 파격 행보로, 향후 과감한 대내외 조치에 나설 소지가 있는 것으로 국정원은 분석했다. 당장 실질적인 북중러 삼자 협력이 이어질 가능성은 낮지만 동향을 예의주시 중이라고 한다.

국정원은 북한이 전향적인 새 국가발전 노선을 제시하거나 러시아로부터 반대급부 수확에 나서며 방러 카드도 저울질할 것으로 봤다. 미국과의 대화는 미측 태도를 주시하며 접촉 기회를 모색할 가능성이 상존한다고 보고 있다고 한다.

북한의 대러 파병 관련해선 최근 3차 파병으로 계획한 6000명 중 전투공병 1000명이 러시아 현지에 도착한 것으로 파악됐다. 북한이 공개한 전사자는 350명 정도지만, 국정원이 우방국과 전황을 종합 검토한 결과 현재 사망자는 2000여명으로 재추산됐다.

북한 대내 동향 관련해선 오는 10월 10일 당 창당 80주년과 9차 당대회 등 양대 정치행사를 본격 준비 중인 것으로 국정원이 파악하고 있다고 한다.

당 창건일을 맞아 병력 1만명 이상을 동원한 대규모 열병식을 연습하고 있고 10만여만명의 대규모 집단체조를 5년 만에 다시 할 전망이다.

정보위 여당 간사인 박선원 더불어민주당 의원은 “9차 당대회는 내년 초가 유력하다”고 전했다.

북한의 최근 대남 태도와 관련해선 북한과 남한 두 국가가 존재한다는 ‘2국가론’ 기조를 유지하면서 일부 태도 변화 여지가 감지되는 것으로 전해졌다. ‘김여정 연쇄 담화’를 통해 대남 입장 불변을 강조하고 있으나 확성기 방송 중단, 북한 어민 송환 등 관심사에 반응을 보이면서 상황 관리를 하는 모습을 보이고 있다고 한다.

그러면서도 관계 개선에 대한 북 내부 기대감 확산을 경계하는 정황도 포착되는데, 대남 정책 전환이나 재조정 필요성 인식이 상대적으로 낮고 단시일 내 남북관계 호응 가능성이 낮은 것으로 국정원은 파악하고 있다고 한다.