IB학교 연계 지역상생 실현…저출생 시대 교육복지 모델 제시 숭실대 동아리 어리회와 산·학 협력 교육기부 활동

[헤럴드경제=박종일 선임기사]서울에너지공사(사장 황보연)는 미래세대의 에너지 인식을 높이고 지역상생을 실현하기 위해 실시한 ‘2025년 찾아가는 에너지체험학교’ 프로그램이 큰 호응을 얻으며 마무리했다.

지난 7월에 이어 2번째로 진행한 이번 프로그램은 저출생 시대 초등학생 대상 교육 사각지대를 해소, 지역 내 어린이들에게 교육기회 균등을 실현하고자 기획한 시범사업이다.

서울에너지공사 열공급 권역 내 IB학교(서울 정목초등학교)와 청년봉사단(숭실대 어리회)이 협력한 산·학 협력 저출생시대 교육복지 모델로 그 의미를 더했다.

찾아가는 에너지체험학교는 어린이의 눈높이에 맞춘 이론+체험+놀이형 콘텐츠로 흥미와 학습효과를 동시에 높일 수 있도록 프로그램을 구성했다.

총 2회에 걸쳐 진행한 찾아가는 에너지체험교육은 △1차-이론교육, 방탈출게임(에너지 위기의 날-에너지를 되찾아라) △2차-에너지퀴즈, 자전거발전기로 솜사탕만들기 등 이론과 체험이 융합된 프로그램으로 구성해 큰 호응을 얻었다.

특히, 찾아가는 에너지체험교육에 참여한 어린이들을 대상으로 조사를 한 결과 단 2회의 교육을 실시했음에도 에너지대한 인식 변화 추이가 유의미한 결과를 보였다.

서울에너지공사와 어리회는 교육에 대한 효과성을 입증하기 위해 교육 전과 후 설문조사를 실시했다. 그 결과 사전조사에서는 환경오염문제가 나와 상관있는 일이며 에너지는 환경과 관련이 있다고 응답한 어린이는 전체 약 120명 중 30%에 불과했지만 교육 후 약 75%로 나타나 인식의 변화가 두드러졌다.

서울에너지공사는 이번 체험교육을 통해 ▲공사 핵심사업에 대한 미래세대의 긍정적 인식 제고 ▲지역사회와의 상생 기반 강화 ▲ESG 가치 실현이라는 세 가지 목표를 동시에 달성했다. 또 청년봉사단과의 협력 운영을 통해 세대 간 소통과 지역 연대감도 증진시켰다는 평가다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “이번 찾아가는 에너지체험학교는 짧은 기간에도 어린이들의 인식이 크게 변했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “미래세대가 에너지와 환경의 소중함을 이해하는 것은 곧 서울에너지공사의 지속가능한 미래를 준비하는 첫걸음인 만큼 앞으로도 이러한 프로그램을 다각화하여 추진해 나갈 것”이라고 전했다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업, 신재생에너지사업 보급·확대 등 서울시 에너지 자립을 위해 운영되는 서울시 산하 지방공기업이다.