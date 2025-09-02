-참가자 200명 이상 지원, 1천여 명 관객 열기 속 글로벌 한류 축제 자리매김

영국 최대 한인타운 뉴몰든에서 지난 8월 30일부터 31일까지 열린 ‘뉴몰든 K-POP 어워즈 2025’가 성황리에 마무리됐다. 이틀간 보컬과 댄스 부문에 총 91명이 참가했으며, 1천여 명이 넘는 관객이 몰려 뉴몰든 중심가가 음악과 열정으로 가득 채워졌다.

이번 대회는 지난해 처음 시작된 ‘뉴몰든 K-POP 페스티벌’의 연장선으로, 뉴몰든이 영국 내 대표적인 K-컬처 중심지로 자리매김하는 계기를 마련했다. 행사 수익금은 향후 뉴몰든 아트센터 건립과 지역 인프라 확충에 사용돼 축제의 사회적 의미를 더했다.

경연은 준결승과 결승전을 거쳐 최종 우승의 영예가 그룹 댄스 팀 ‘달 세뇨(Dal Segno)’에게 돌아갔다. 이어 보컬 부문에서는 ‘니브즈(Neebz)’가 2위를 차지했으며, 그룹 댄스 팀 ‘아이빅스(IVIX)’와 NV가 공동 3위에 올랐다. 솔로 댄스 부문에서는 ‘체리(Cherrie)’가 5위에 이름을 올렸다.

심사에는 K-POP DJ로 활동하는 DJ SEOUL TRAIN, 글로벌 아티스트와 작업한 프로듀서 데이비드 앤서니, 안무가 홀리, 틱톡 크리에이터 주주, K-POP 아티스트 코코 등이 참여해 전문성을 높였다. 또한 런던 기반 싱어송라이터 Vachte, 전통 사물놀이 명인 최증현, 싱어송라이터 성준 등이 특별 무대를 꾸미며 열기를 더했다.

뉴몰든은 영국 내 최대 한인 거주지로, 남북한 출신과 재중동포까지 아우르는 독특한 공동체를 형성하고 있다. 이번 대회는 단순한 경연을 넘어 세대와 국적을 넘나드는 문화 교류의 장으로 자리하며, 현지 청소년과 가족들에게 긍정적인 문화 경험을 제공했다는 평가다.

New Malden Org의 김기영 대표는 “참가자와 자원봉사자 모두의 헌신으로 뉴몰든이 K-POP과 한국 문화를 대표하는 도시로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 한류 확산과 지역사회 발전을 위해 축제를 이어가겠다”고 말했다.