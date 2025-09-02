경량화 105㎜ 자주포 등 공개

현대위아는 오는 5일(현지시간)까지 폴란드 키엘체에서 열리는 폴란드 방위산업 전시회 ‘MSPO 2025’에 참가했다고 2일 밝혔다.

이번 행사에는 유럽 주요 국가를 포함한 36개국에서 700여개 업체가 참여한다. 현대위아는 유럽에서 개최하는 방산 전시회에 첫 단독부스(사진)를 마련했다.

현대위아는 모빌리티 기반 화력체계를 중심으로 전시관을 구성했다. 모빌리티 기반 화력체계란 기존 화포를 경량화하고, 전술차량에 탑재하는 화력체계다. 전시에서 실물로 선보인 ‘경량화 105㎜ 자주포’가 대표적 제품으로 꼽힌다.

이 자주포는 국방신속획득기술연구원의 신속연구개발사업을 통해 개발됐으며 기존 제품보다 사거리와 기동력이 향상됐다. 최대 사거리는 18㎞에 달한다. 중량은 절반 이하로 낮춰 최대 시속 100㎞의 소형전술차량에 탑재했고, 헬기를 통한 공중 수송도 가능해 작전 범위를 크게 확장했다.

현대위아는 ‘차량탑재형 81㎜ 박격포’도 목업(전시용 모형) 형태로 함께 전시했다. 지상전 상황에서 전 세계적으로 가장 널리 사용하는 81㎜ 박격포를 개량한 화포다. 현대위아는 도수 운반으로 운용했던 기존 81㎜ 박격포를 더욱 빠르게 전장에 투입할 수 있도록 소형전술차량에 탑재했다.

운용 인원은 5명에서 3명으로 감축했고, 5분에 달하던 방열 시간은 10초로 대폭 줄였다. 차량의 사용이 제한되는 상황에서는 기존 81㎜ 박격포와 동일한 방식으로 운용할 수 있도록 설계했다. 서재근 기자