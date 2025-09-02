해외직구·SNS 등 활용해 유통

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 해외에서 마약성 의약품을 여러 차례 걸쳐 밀수해 이를 복용한 대학생과 고등학생 일당 3명이 적발됐다.

부산본부세관은 2일 코데인 및 덱스트로메토르판이 함유된 감기약 등 마약성 의약품을 밀수입한 20대 2명과 10대 1명을 검거하고 마약류 관리에 관한 법률 등 위반 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔다.

세관에 따르면 이들은 지난해 3월부터 올해 3월까지 국제우편 속에 마약성 의약품을 숨겨 밀수입, 복용한 혐의를 받고 있다.

부산 소재 대학에 재학 중인 대학생 A(23)씨는 환각 효과를 노려 마약성 의약품을 과다복용하는 일명 ‘오디(OD)’를 목적으로 해외직구를 통해 미국, 일본 등에서 코데인과 덱스트로메토르판이 함유된 감기약 등 마약류 2188정을 17회에 걸쳐 밀반입했다.

특히 A씨는 환각 효과를 얻기 위해 1회 복용량이 1정인 마약성 의약품을 한 번에 최대 100정까지 복용한 것으로 조사됐다. 또 세관 조사를 받고 귀가한 당일에도 마약성 의약품을 다시 주문할 정도로 심각한 중독 증세를 보였다.

아울러 A씨는 ‘오디’ 관련 SNS 비공개 단체 채팅방에서 또래 집단에 마약성 의약품 밀수 수법, 환각효과를 극대화하는 복용 방법 등 정보를 공유하고 복용 후 남은 의약품을 판매하기도 했다.

세관은 이 과정에서 해당 단체 채팅방을 통해 정보를 얻어 마약성 의약품을 밀수입하고 복용한 대학생 B(22)씨와 고등학생 C(17)양도 추가 적발했다.

B씨는 마약성 의약품 총 1688정을 11회에 걸쳐 몰래 수입했다. B씨는 A씨의 세관 검거 사실을 알게 된 뒤에도 밀반입을 계속했고 세관에 적발돼 1차 조사를 받고 난 후에도 다른 비공개 채팅방으로 옮겨 활동을 이어가기도 했다.

C양은 B씨가 활동하던 ‘오디’ 관련 SNS 단체 채팅방에서 활동하며 여러 개의 마약성 의약품을 밀반입하다가 적발됐다. 세관은 C씨가 처음 ‘오디’ 관련 커뮤니티를 접한 시기를 중학생 때인 것으로 확인했다.