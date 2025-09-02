일반 브랜드 중대형차 부문 1위 작년 준중형 1위…2년 연속 1위

현대트랜시스는 미국 시장조사업체 J.D.파워가 최근 발표한 ‘2025 시트 품질 만족도 조사’의 일반 브랜드 부문 중대형차 시트 평가에서 1위(현대자동차 쏘나타)에 올랐다고 2일 밝혔다.

J.D.파워는 세계적 권위를 인정받는 소비자 만족도 및 시장 조사 전문 기관이다. 지난해 준중형차 시트 평가에서 1위를 기록한 현대트랜시스는 올해 중대형차 시트 평가 결과를 통해 2년 연속 1위라는 쾌거를 달성했다.

현대트랜시스의 시트는 올해 일반 브랜드 부문 SUV(스포츠유틸리티차량) 시트 평가 조사에서도 높은 만족도를 보였다. 준중형 SUV 시트가 2위(기아 스포티지), 중대형 SUV 시트는 3위(기아 쏘렌토)를 차지했다.

2025 시트 품질 만족도 조사는 미국에서 2025년형 차량을 90일 이상 소유한 사람을 대상으로 품질 불만 사례를 집계해 100대당 불만 건수를 점수로 나타낸다. 점수가 낮을수록 불만이 적다는 뜻으로, 품질 만족도가 높다는 의미다. 지난해 6월부터 올해 5월까지 총 9만2694명을 대상으로 이번 조사가 진행했다.

현대트랜시스는 2019년 통합 출범 이후 본격적으로 평가를 받은 2020년부터 2025년까지 J.D.파워 시트 품질 만족도 조사에서 국내기업으로는 유일하게 매년 톱3 명단에 이름을 올리고 있다. 서재근 기자