삼육대학교는 2026학년도 수시모집에서 24개 모집단위를 통해 총 825명을 선발한다.

올해 삼육대 수시모집에서 가장 눈에 띄는 점은 논술우수자 전형의 변화다. 논술우수자 전형에서 지난해보다 27명 늘어난 154명을 선발한다. 약학과·신학과·예체능계열을 제외한 전 학과에 지원 가능하다. 특히 올해부터 학생부(교과) 성적을 반영하지 않고 논술고사 성적 100%로만 선발한다. 수능 최저학력기준은 국어·영어·수학·탐구(1과목) 중 1개 영역 3등급으로 부담이 적다.

이번 삼육대 논술고사는 약술형 논술 방식을 채택해 진행된다. 기존의 언어논술이나 수리논술보다 문항수는 많지만 각 문항이 비교적 단순하고 답안 분량이 짧다는 점이 특징이다. EBS 수능연계교재를 중심으로 고등학교 정규과정의 서술·논술형 문항 난이도로 출제할 예정이다. 논술고사는 80분. 인문계열 학과 지원자는 국어 9문항·수학 6문항, 자연계열 지원자는 국어 6문항·수학 9문항이다.

수시 모집에서 가장 많은 인원을 선발하는 전형은 세움인재전형(종합전형)이다. 240명을 뽑는 종합전형에서는 1단계에서 서류평가 100%로 4배수를 선발하고 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 40%를 합산해 최종 합격자를 가린다. 종합전형의 수능 최저학력기준은 약학과만 있는데 국어·영어·수학(미적분 또는 기하)·과탐(1과목) 중 3개 영역 합 5등급 이내다.

교과전형인 학교장추천전형은 102명을 모집한다. 학생부 교과성적 100%로 선발하는 전형으로 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지 성적을 학년별 차등 없이 반영한다. 체육학과와 아트앤디자인학과는 실기 성적도 반영한다. 체육학과는 학생부 40%, 실기 60%다. 아트앤디자인학과는 학생부 20%, 실기 80%를 합산한다.

학교장추천전형의 수능 최저학력기준은 일반학과는 국어·영어·수학·탐구(1과목) 중 2개 영역 합 7등급 이내, 간호학과·물리치료학과는 2개 영역 합 6등급 이내, 약학과는 국어·영어·수학(미적분 또는 기하)·과탐(1과목) 중 3개 영역 합 5등급 이내여야 한다. 김용재 기자