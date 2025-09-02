세종대학교는 2026학년도 수시모집에서 1791명을 선발한다. 이는 전년도 수시모집 인원 1617명 대비 174명 늘어난 수치다.

전형별로는 ▷학생부교과전형(지역균형·항공시스템공학(공군) 445명 ▷학생부종합전형 870명 ▷논술 우수자 전형 344명 ▷실기 우수자·예체능 특기자 132명을 선발한다.

올해 세종대학교 수시모집에서 눈에 띄는 변화는 7개 첨단학과(스마트생명산업융합학과·양자지능정보학과·인공지능데이터사이언스학과·인공지능 로봇학과·지능정보융합학과·콘텐츠소프트웨어학과·우주항공시스템공학부지능형드론융합전공)에서 416명 선발한다는 점이다.

특히 첨단학과에서는 양자지능정보학과가 신설됐다. 인공지능(AI) 로봇학과는 지역균형으로 32명, 논술우수자 전형 34명 등 총 117명을 선발한다. 인공지능데이터사이언스학과는 84명을 뽑을 예정이다.

지난해 지역균형전형으로만 223명을 선발했던 자유전공학부는 2026학년도에는 학생부교과전형인 지역균형전형으로 153명을 선발하고, 논술전형으로 40명을 새롭게 선발할 계획이다.

지역균형전형 자유전공학부는 다른 모집 단위와 달리 국어·수학·영어 교과만을 반영한다. 수능최저학력기준은 국어·수학·영어·탐구(사회·과학 중 1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 5등급 이내다.

세종대 논술 우수자 전형은 인문계열은 인문논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 올해 신설된 자유전공학부의 경우 통합교과형 논술을 실시한다. 반영교과는 국어·사회·도덕·수학이다.

해병대와의 협약을 통해 설치 및 운영되는 계약학과 선발 전형인 국방AI로봇융합공학전형은 2026학년도에 신설됐으며 학생부종합전형으로 선발한다. 1단계에서 서류 평가로 3배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력 검정 및 해병대 주관 전형으로 최종 합격자를 선발한다. 김용재 기자