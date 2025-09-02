카지노 430억, 호텔 166억 등 596억 전년 동기 대비 18% 이상↑ 객실 이용률 91.5%, 두달 연속 90%대

[헤럴드경제=유동현 기자] 제주 드림타워 복합리조트가 월간 매출 기록을 한 달 만에 재차 경신했다.

롯데관광개발이 1일 올린 공시에 따르면 제주 드림타워 복합리조트는 지난 8월 호텔과 카지노 2대 부문에서 총 596억700만원의 매출을 기록했다.

지난해 같은 기간(505억원)과 비교하면 18.1%(91억원) 급증했다. 지난 달 월간 최고 매출 기록(589억원)을 한 달 만에 뛰어 넘었다.

호텔(그랜드 하얏트 제주) 부문의 선전이 돋보였다. 제주 드림타워 복합리조트는 지난달 4만5380객실을 판매하면서 지난달(154억7500만원)보다 11억원 이상 늘어난 166억1900만원의 매출을 올렸다.

객실 판매로는 지난달 기록(4만5187실)을 넘어서면서 역대 최대, 매출은 지난해 8월(175억원)에 이어 역대 두번째다.

지난 4월 85.9%로 깜짝 실적을 보인 객실 예약률은 5월 87.6%, 6월 89.3%에 이어 7월과 8월에는 91.1%, 91.5%로 두달 연속 90%대 객실 판매 행진을 이어갔다.

카지노(드림타워 카지노) 부문에서도 호황이 이어졌다. 테이블 드롭액(카지노 고객이 칩으로 바꾼 금액)은 2515억원, 이용객의 경우 5만7042명으로 지난달 최고 기록(2406억원, 5만6691명)을 한달 만에 갈아치웠다.

순매출(총매출에서 에이전트 수수료 등을 뺀 금액)은 전년 동기(330억원) 대비 30.47% 급증한 429억8800만원의 실적을 올렸지만 지난 달 기록(434억원)에는 조금 못 미쳤다.

역대 최대치의 드롭액과 이용객수에도 불구하고 홀드율이 지난달 17.27%에서 16.37%로 다소 떨어졌기 때문이다.

롯데관광개발 관계자는 “7월에 이어 8월에도 역대 최고 매출 행진을 이어가고 있는 만큼 3분기에는 지난 분기보다 더 큰 흑자를 기록할 것으로 예상된다”면서 “특히 9월29일 중국 단체관광객의 무비자 조치가 전국으로 확대되는 4분기부터는 새로운 성장 모멘텀이 시작될 것”이라고 했다.