91일물 기간형 RP·세전 연 3.4% 수익

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한투자증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 전용으로 세전 연 3.4% 금리를 제공하는 특판 환매조건부채권(RP)을 판매한다고 2일 밝혔다.

해당 상품은 91일물 기간형 RP로 세전 연 3.4%의 수익을 지급한다. 1인당 최대 매수 한도는 1억원이다. 중도 환매 시 별도의 페널티 금리는 없다.

판매 기간은 이달 1일부터 10월 31일까지며 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 판매 규모는 500억원이다.

기존·신규 고객 모두 이달 1일 이후 추가로 입금한 금액(순입금)으로 매수할 수 있다. 신한투자증권 영업점과 홈페이지, 신한 SOL증권·슈퍼SOL 앱, 홈트레이딩시스템(HTS), 유선을 통해 구매 가능하다.

중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)는 계좌를 3년 이상 유지할 경우 순이익 기준 최대 200만원(서민형 400만원)까지 비과세 혜택이 주어진다. 초과분에는 9.9%의 분리과세가 적용된다. 연간 납입 한도는 2000만원이며, 최대 5년간 1억원까지 납입할 수 있어 고금리·배당형 상품 운용에 적합하다.