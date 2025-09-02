[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사가 대한민국 국민 누구나 참여 가능한 ‘제14회 도로경관디자인 대전’을 개최한다고 2일 밝혔다.

도로경관디자인 대전은 국민의 실용적이고 창의적인 아이디어를 고속도로 디자인 개선에 반영하기 위해 2012년부터 매년 개최됐으며, 올해로 14회째를 맞이한다.

공모 주제는 ▷공공안전 행동유도 디자인 ▷이용자 맞춤형 라이프스타일 디자인 ▷공공다중시설 사회갈등 예방 디자인 등 3가지 지정주제와 ▷모든 고속도로 시설물 및 경관을 대상으로 하는 자유주제로 진행된다.

접수는 3일부터 10월 30일까지 공모전 누리집을 통해 참가 신청서와 작품을 제출하면 되며 개인 또는 팀 단위(최대 2인)로 참가할 수 있다.

심사는 11월 중 대학부와 일반부로 구분해 진행할 예정이며, 부문별로 12월 중 대상 각 1편(국토교통부 장관상/상금 500만원)과 최우수상 각 2편(한국도로공사 사장상, 한국디자인진흥원 원장상/상금 150만원) 등 24편을 선정해 총상금 2100만원을 수여한다.

수상작 중 일부는 디자인 구체화 작업을 거쳐 고속도로 디자인 개선 사업에 반영될 예정이다.

한국도로공사 관계자는 “국민 여러분의 참신한 아이디어로 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성할 수 있도록 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.