- 유엔사막화방지협약 사무국과 공동으로…토지복원과 평화 구축의 연결고리, 국제사회의 해법 모색

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 1일 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 평화산림이니셔티브(Peace Forest Initiative, PFI) 국제포럼을 국회, 유엔사막화방지협약(UNCCD) 사무국과 공동으로 개최했다.

서삼석·정희용 국회의원실이 주최한 이번 포럼은 외교부 정기용 기후변화대사, 국제기구, 시민사회단체와 시범 사업대상국 관계자 등이 함께 참여해 ▷평화산림이니셔티브의 주요성과 ▷토지복원과 평화 간 연계 방안 ▷현장 적용 사례 등을 논의했다.

평화산림이니셔티브(Peace Forest Initiative)는 지난 2019년 유엔사막화방지협약(UNCCD) 제14차 당사국총회(COP14)에서 산림청이 제안해 출범한 이니셔티브로 ▷토지복원을 통한 신뢰 구축 ▷국경지역 공동산림복원 ▷토지·물·산림자원의 평화적 이용 ▷지역사회 참여 기반의 복원 등을 핵심 전략으로 하고 있다.

이날 포럼에서는 유엔식량농업기구(FAO)와 유엔개발계획(UNDP)이 참여하는 보스니아 헤르체고비나의 산림평화모델과 중앙아시아 지역의 기후 안보 대응 등의 사례가 소개됐다. 아울러, 실제 분쟁 취약 지역인 이 두 곳의 평화구축 사업의 협력적 추진을 위한 양해각서 체결식도 앞서 이루어졌다.

김인호 산림청장은“평화산림이니셔티브(Peace Forest Initiative)는 우리나라가 제안하고 국제사회가 함께 실행하는 산림복원사업이다”며 “숲을 통해 평화를 만들고, 평화를 통해 지속가능한 미래를 여는 글로벌 행동에 한국이 중심이 되겠다”고 밝혔다.