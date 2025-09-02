- 9일, 대전신세계 엑스포타워서…글로벌 바이오 혁신 허브, 대전에서 만나는 기술 교류의 장

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 오는 9일 대전신세계 엑스포타워 20층 D-유니콘라운지에서 ‘제7회 대전혁신기술교류회(DITEC)’를 개최한다.

이번 행사는 글로벌 바이오 전문매체 ‘바이오센추리(BioCentury)’의 대전 방문을 계기로 지역 바이오 생태계와 기업의 기술 성과를 세계와 공유하는 장으로 마련한다.

국가바이오파운드리사업단 정흥채 사무국장이 대전의 바이오 산업 생태계를 소개하고, 바이오센추리 데이비드 플로스(CEO)가 바이오센추리를 소개하며 상호 이해를 넓히는 시간을 갖는다.

이어 ㈜이앤에스헬스케어 서경훈 대표가 ‘혈액기반 유방암 진단 바이오마커’ 사업화 사례를, ㈜와이바이오로직스 김진성 부장이 ‘차세대 면역항암제 다중항체-사이토카인 융합체’ 개발 성과를 발표한다.

발제 이후에는 글로벌 바이오산업 동향과 민관·해외 파트너십 등 협력 방안을 주제로 참여자 간 심도 있는 논의가 이어질 예정이다.

대전시 최원혁 기업지원국장은 “대전의 바이오산업 창업생태계는 올해 5월 글로벌 스타트업 생태계 연구기관 ‘스타트업 블링크’가 세계 81위로 평가했을 만큼 경쟁력을 인정받고 있다”며 “대전 바이오 생태계와 글로벌 동향에 관심 있는 분들이 많이 참여해 유익한 정보를 얻어가길 바란다”고 말했다.

이번 교류회는 모든 발제를 영어로 진행하며, 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 참여 신청은 네이버폼 또는 포스터 상단 QR코드를 통해 가능하다. 자세한 사항은 대전테크노파크 기술사업화팀으로 문의하면 된다.