‘스탠다드(Standard)’ 받아 비스포크 AI 스팀, 2년 연속 최고 등급

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 2025년형 로봇청소기 신제품으로 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘사물인터넷(IoT) 보안 인증’에서 최고 등급인 ‘스탠다드(Standard)’ 등급을 획득했다고 2일 밝혔다.

KISA의 IoT 보안 인증은 로봇청소기, 홈캠, 스마트가전 등 일상 속 IoT 기기를 대상으로 개인정보 해킹이나 외부 위협으로부터 안전하게 보호되는지 여부를 평가해 인증 등급을 부여하는 제도다.

삼성전자는 지난해 국내 최초로 로봇청소기 ‘비스포크 AI 스팀’으로 국내 최초로 스탠다드 등급을 받은 데 이어, 2025년형 신제품까지 2년 연속 최고 등급을 확보하며 보안 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 현재 IoT 보안 인증 최고 등급인 스탠다드 등급을 보유한 기업은 삼성전자가 유일하다.

또 올해 상반기 출시한 ‘비스포크 AI 패밀리허브’, ‘비스포크 AI 하이브리드’, ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고까지 최고 등급을 획득했다.

2025년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기에는 삼성전자의 독자 보안 솔루션 ‘녹스(Knox)’가 탑재됐다.

특히 기기 간 보안 상태를 상호 점검하는 ‘녹스 매트릭스’의 트러스트 체인(Trust Chain) 기술이 새롭게 적용돼, 스마트싱스(SmartThings)로 연결된 기기가 위협을 감지하고 차단할 수 있다.

또 비밀번호·인증정보·암호화 키 등 민감한 데이터를 하드웨어 보안 칩에 별도 저장하는 ‘녹스 볼트(Knox Vault)’로 개인정보 보호 기능을 한층 강화했다.

신제품은 오는 5일(현지시간)부터 독일 베를린에서 열리는 ‘IFA 2025’에 전시되며, 연내 출시 예정이다.

김덕호 삼성전자 생활가전(DA)사업부 상무는 “삼성 비스포크 가전에 탑재된 녹스 기반 보안 기술은 다양한 기관에서 객관적으로 검증받고 있다”며 “앞으로도 AI 가전 보안 솔루션을 지속 고도화해 소비자들이 더욱 안심하고 사용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

한편, KISA는 최근 싱가포르와 IoT 보안 인증 상호인정약정(MRA)을 체결해, 한국 인증을 받은 기기는 별도 시험 없이 싱가포르에서도 인증 효력을 인정받을 수 있게 됐다. 향후 인증 대상국도 확대될 예정이다.