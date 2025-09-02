[헤럴드경제=최원혁 기자] 백종원 더본코리아 대표가 개인 주식을 담보로 120억원 규모를 대출받아 사재를 출연한다.

2일 업계에 따르면 백 대표는 개인 보유 주식 92만337주를 담보로 담보대출 20억원과 한도대출 100억원 등 총 120억원 규모 대출 약정을 체결했다.

더본코리아 측은 “120억원 중 100억원의 한도대출 약정 금액은 백 대표의 사재 출연 자금”이라며 “지난 6월 발족한 상생위원회 운영과 안건 실행 비용 등에 순차적으로 활용될 예정”이라고 설명했다.

백 대표는 사재 출연한 100억원을 상생위원회가 지속가능하게 운영될 수 있도록 재정적 기반을 마련한다는 구상이다.

지난 6월 출범한 더본코리아 상생위원회는 가맹점 대표·본사 임원·외부위원이 참여하는 공식 협의체다.

정례회의와 분기별 점검을 통해 각 구성원 상호 간 제안을 수렴하고 실행하는 구조로, 시민단체 출신 전문가를 외주위원으로 위촉해 위원회 안건 결정에 대한 공정성과 공익성을 높였다.

백 대표는 상생위원회 출범 당시 “한 분의 점주도 두고 가지 않겠다”며 협의체 활성화를 위한 사재 출연을 약속한 바 있다.

그동안 상생위에서는 ▷배달 매출 수수료 50% 감면 ▷월세 카드결제 서비스 도입 ▷전문화된 마케팅 지원 등의 안건이 결정됐다.