KODATA 데이터, LG유플러스 ‘익시젠’ 기술력 결합 AI 파운데이션모델 개발…기업 디지털 전환 가속화

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 종합 신용평가사 한국평가데이터(KODATA)와 함께 기업·금융 특화 인공지능(AI) 파운데이션 모델을 공동 개발한다고 2일 밝혔다.

KODATA는 1400만개 이상의 기업 데이터를 보유한 기업정보 전문 기관이다. 기업의 재무 상태, 신용 등급, 부동산 소유 현황 등 데이터를 통합적으로 분석할 수 있는 인프라를 갖추고 있다.

LG유플러스는 LG AI연구원의 초거대언어모델 엑사원을 기반으로, 익시젠에 적용된 도메인 특화 학습 기술을 접목했다. 이를 통해 LG유플러스와 KODATA는 대화형으로 기업 정보를 탐색하고, 리포트를 자동 생성하는 기업·금융 전문 에이전트 등 ‘맞춤형 AI’ 서비스를 선보일 계획이다.

이번 모델에는 기업·금융 분야의 성능 강화를 위한 DACP 기술이 적용됐다. DACP는 산업별 특화 데이터를 추가 학습시켜 AI 모델의 정확도와 도메인 이해도를 높이는 기술이다. 각 산업군에 최적화된 모델을 만드는 데 활용된다.

한영섭 LG유플러스 AI테크랩장은 “이번 공동 개발을 통해 금융·신용 분야에 특화된 AI 서비스를 제공하고, 사용자에게 신뢰할 수 있는 경험을 선사하겠다”고 설명했다.

나아가 LG유플러스는 금융 산업을 포함한 기업 고객을 대상으로 AI 서비스 포트폴리오를 확장할 계획이다. KODATA는 자사 데이터를 활용한 새로운 수익 모델을 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이래형 KODATA AI전환실장은 “KODATA의 데이터 전문성과 LG유플러스의 AI 기술 결합으로, 금융권 고객에게 새로운 디지털 경험을 제공할 수 있을 것”이라며 “금융 AI 에이전트의 고도화를 위해 지속 협력하겠다”고 말했다.

정영훈 LG유플러스 기업AI사업 담당은 “KODATA와의 협력으로 금융 현장에 실질적인 도움이 되는 AI 서비스를 구현할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 산업별 고객 요구에 맞춘 AI 기술로 새로운 비즈니스 기회를 만들겠다”고 밝혔다.