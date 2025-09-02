트럼프 ‘2주 내 회담’ 기대에 찬물 2주 된 당일 젤렌스키와 안 만나 중국서 우방국 정상들과 연쇄 회담 반미 돌아선 인도와 친밀함 과시

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 18일 2주 내 러시아와 우크라이나 정상회담 개최를 시사했고, 2일 딱 2주가 되는 시점을 맞이했지만, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 중국에서 우방국 정상들과 만났다.

푸틴 대통령은 1일(현지시간) 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의를 계기로 나렌드라 모디 인도 총리를 비롯한 러시아에 우호적인 국가 정상들과 만났다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이지만 러시아와 관계를 유지하는 튀르키예의 레제프 타이이프 에르도안 대통령, 러시아의 우크라이나 ‘특별군사작전’ 이후 관계가 깊어진 이란의 마수드 페제시키안 대통령, 전통적 우호국인 베트남의 팜 민 찐 총리, 타지키스탄의 에모말리 라흐몬 대통령 등이 정상외교 상대였다.

도널드 트럼프 미 대통령은 지난달 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령과 유럽 지도자들을 만나 우크라이나 평화 방안을 논의하면서 2주 내 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 양자회담을 성사시킬 것을 공언했다.

그로부터 2주가 지난 이날까지 푸틴 대통령은 젤렌스키 대통령을 만나지 않은 상태다.

크렘린궁은 푸틴 대통령이 원칙적으로는 젤렌스키 대통령과 만날 준비가 됐다면서도 철저한 사전 준비가 필요하다며 이른 시일 내 만날 가능성을 차단했다. 양국 정상회담은 우크라이나 측의 종전 협상 요구 조건이기도 하다.

이를 두고 유럽 국가들은 러시아의 시간 끌기라고 비판하고 있고, 트럼프 대통령은 지난달 말 인터뷰에서 이와 관련 “잘 모르겠다”며 회의적인 반응을 보였다.

푸틴 대통령은 이날 우방국 정상과 만나 우크라이나 문제를 주요 의제로 다뤘다.

유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관은 현지 매체에 푸틴 대통령이 이날 시진핑 중국 국가주석, 모디 총리 등 외국 정상과 우크라이나 위기 상황을 논의했으며 알래스카 정상회담 결과도 공유했다고 밝혔다고 타스 통신이 보도했다.

모디 총리는 미국의 압박에도 러시아산 원유를 계속 수입해 미국으로부터 50%의 상호관세를 부과받는 등 미국과 관계가 악화하고 있다.

이날 모디 총리는 소셜미디어에 푸틴 대통령의 전용 리무진 아우루스에 동승한 사진을 보란 듯이 올렸다. 그러면서 “그와의 대화는 항상 통찰력이 있다”고 적는 등 친러 행보를 과시했다.

푸틴 대통령은 에르도안 대통령과 만나서도 “우크라이나 분쟁 해결을 위해 정치적 외교적 노력에 크게 기여한 튀르키예 친구들에게 감사하다”며 “이러한 문제에 대한 튀르키예의 특별한 역할이 계속 요구될 것이라고 확신한다”고 말했다.

튀르키예는 지난 5월부터 3차례에 걸쳐 이스탄불에서 러시아와 우크라이나의 직접 협상을 중재했다.

푸틴 대통령은 SCO 정상회의 연설에서 우크라이나 문제를 해결하려면 ‘갈등의 근본 원인’을 제거해야 한다는 기존 입장을 되풀이했다. 또 지난달 15일 알래스카에서 열린 트럼프 대통령과의 정상회담으로 우크라이나에 평화를 가져오는 길을 열었다고 자평하기도 했다.

하지만 젤렌스키 대통령과 양자회담은 언급하지 않았다.

우샤코프 보좌관은 알래스카 회담과 미·러 정상 간 전화통화에서 러시아·우크라이나 협상 대표단의 급을 높이는 방안이 제기됐지만 아직 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 양자회담이나 트럼프 대통령을 포함한 3자회담을 합의하지 않았다고 말했다.

그는 미국 측이 내부적으로 협의한 뒤 구체적인 안을 제시하기로 했다며 “아직 공식적인 계획은 나오지 않은 상태”라고 밝혔다.