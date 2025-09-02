구정 기본방향 88.4%가 동의, 구정 성과에 86%가 긍정 답변 ‘올바른 방향으로 잘 가고 있다’ 분석 행정과 삶의 일체감, 문화도시 콘텐츠 일상에 스며들어 ‘체감도 높은 행정’ 실증 교통도시, 바이오단지, 재건축의 신속 추진 주문 의견 높아 구 역점 방향과 공감

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 민선 8기 3주년을 맞아 실시한 정책 평가 여론 조사에서 응답자의 86%가 오승록 구청장의 직무 수행에 만족하는 것으로 나타났다.

여론 조사는 구가 구정에 대한 종합적인 진단과 분석을 통해 정책 수요자인 구민의 필요에 맞춰 행정 방향을 설정하고 중간 점검을 위해 지난 2023년부터 매해 실시해왔다.

지난 7월 30일부터 8월 4일까지 18세 이상 남녀 구민 732명이 응답한 이번 조사는 ▲노원구의 거주 환경과 향후 정주 의향 ▲민선 8기 구정 인지 수준과 비전 ▲주요 정책에 대한 관심도, 중요도, 시급도 평가 ▲구정에 대한 평가와 이유 ▲희망하는 도시발전 모델 및 민선 8기 4년차 기대 지점까지 폭넓게 설계되었다.

조사에 참여한 구민들은 구정 기본방향에 대해 88.4%가 긍정적 반응을 보였다. 호평의 이유로는 “노원구의 상황을 잘 반영”과 “트렌드에 부합”을 내세웠다. 특히, “구정 현안에 대한 이해”를 구의 강점으로 평가했다.

구정의 평가 항목에서 “잘하고 있다”는 평가를 한 구민들은 86%이며, 성별, 연령, 권역, 거주기간 등 세부 분류 기준상 대부분의 집단에서 80%를 상회하는 등 구정 기본방향의 설정과 실제 정책 이행 두 분야에서 고르게 인정받은 것으로 나타났다.

아울러, 노원구의 행정이 ‘내 삶을 변화시킨다’에 대한 동의율은 75.5%로, ‘구민의 삶과 행정’과의 일체감이 비교적 높은 것으로 나타났다.

구 관계자는 ‘미래도시 및 교통도시 분야의 장기 과제 정상 추진’과 ‘힐링도시와 문화도시 분야의 생활 밀착형 정책’의 효과를 구민이 체감하고 있기 때문인 것으로 분석했다. 특히 구 정책에 대한 인지도가 높은 집단일수록, 구가 주최한 문화행사에 참여한 경험이 있는 집단일수록 지역에 대한 소속감과 자부심이 높았다. 이는 민선 8기 핵심 가치인 문화도시 정책이 효과적으로 주민들에게 전해지고 있음을 의미한다.

세부적으로 구의 문화사업에 대해 묻는 질문에서는, 문화행사가 삶의 질과 소속감, 자부심을 높이는 데 역할을 한다는 의견이 79.8%, 생활 주변에 5대 축제와 3대 음악회와 같은 즐길 거리가 다양해지고 있다는 의견이 70.4%로 ‘꿀잼 문화도시’가 일상의 브랜드로 자리 잡았음을 보여주고 있다.

구민들이 희망하는 도시 발전상으로는 31.8%가 ‘교통이 좋은 도시’를 선택했다. 개인의 관심사나 지역 현안의 시급성에서도 교통 분야에 대한 관심이 집중됐다. 민선 7기 이후 최근 7년 동안 노원구에서 가장 잘한 일을 묻는 질문에도 교통분야 사업인 GTX-C 착공이 1위를 차지한 가운데, 2위로는 재건축 및 재개발 추진이 꼽혔다.

구 관계자는 “최근 건설경기 침체로 인해 재건축 추진이 다소 주춤함에도 제도개선, 보정계수 적용과 같은 구의 노력이라든지, 백사마을 재개발처럼 실제 진척을 보이는 성과를 구민들이 알아주신 결과”라고 설명했다.

오승록 노원구청장은 “우리구만의 특성을 기반으로 한 정책들을 적극적으로 추진한 결과 구민의 행정수요에 적합하게 화답할 수 있었다”며 “이번 조사 결과를 발판삼아 주거환경 개선, 경제 체감도 강화 등 일상에서 체감할 수 있는 정책을 추진하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.