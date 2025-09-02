[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도는 1일 힐튼 경주에서 양금희 경제부지사와 이상걸 경주상공회의소 회장, 경주지역 기업 28여곳 대표 등이 참석한 가운데 기업규제 개선 현장 간담회를 개최했다.

이날 간담회에서는 경북도 기업규제 현장지원단 운영 안내, 규제개선 사례 공유, 기업 애로사항 청취 등을 하고 기업들이 현장에서 겪는 불합리한 규제와 고충, 이에 대한 방안을 논의했다.

경주에 제조기업이 많은 만큼 외국인 근로자 고용 절차 간소화, 재입국 비자 발급 기간 단축 등 외국인 인력 문제에 대해 주로 의견을 나눴다.

또 산업단지 내 재산권 행사 등 인허가 문제도 다뤘다.

이상걸 경주상공회의소 회장은 “중소기업 비중이 높은 경주의 경제 특성상 불합리한 규제는 기업 경쟁력 약화로 이어질 수밖에 없다”며 “기업들이 겪는 현실적인 애로사항 해결과 경주 경제발전을 위해 최선을 다해 주기를 바란다”고 했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “기업이 투자하기 위해서는 걸림돌이 되는 규제를 과감하게 혁파해야 한다”며 “규제를 단순히 발굴하는 데에만 그치지 않고 실질적인 해결을 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.