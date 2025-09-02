[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HXD화성개발은 1일 창업 48주년을 맞아 임직원이 참석한 가운데 기념식을 열었다.

이날 행사에서는 30년 근속 임직원 7명을 포함한 장기근속자와 안전보건관리책임자, 모범사원 등 평가 우수사원에 대한 표창을 진행했다.

또 회사와 상생의 길을 걷고 있는 협력업체와 고객, 지역사회에도 감사의 뜻을 전했다.

이홍중 회장은 “앞으로 우리가 건설하는 도시에서 보다 편리하고 안락한 삶을 누릴 수 있도록 땀 흘려 일함으로써 세상을 보다 더 살기 좋은 곳으로 바꾸어 나간다는 믿음을 갖고 이 위대한 여정을 함께 해 나갈 것“이라고 말했다.

한편 HXD화성개발은 올해 화성파크드림 구수산공원, 더파크 수성못 등 랜드마크 사업지를 성공적으로 준공, 입주를 진행했으며 서울 장위동 공공지원 민간임대사업, 남해군청사를 비롯해 충북도청 후생복지관, 제3산단 지식산업센터, 그린스마트스쿨 영주여중 외 1개교, 화원초 외 3개교 및 안동대 등 3개 BTL 사업을 신규 착공했다.