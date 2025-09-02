13일 구파발 폭포 만남의 광장에서 열려... 기획부터 운영까지…은평청년기획단 주도하는 축제 은평 청년 캐릭터 영꾸꾸와 함께하는 추리 게임, 말자할매 토크쇼 등 다양한 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 청년의 날을 맞아 오는 13일 구파발 폭포 만남의 광장에서 청년의 열정을 담은 제3회 은평청년축제 ‘아무도 모르는 축제’를 개최한다.

‘아무도 모르는 축제’는 청년이 가진 가능성과 불확실함, 비주류적 매력을 담아 청년세대를 표현함과 동시에 앞으로 ‘누구나 아는 축제’로 완성하겠다는 의지를 담고 있다.

지난 4월 구성된 은평청년축제기획단은 축제의 주제와 콘셉트 기획부터 홍보 운영까지 주도적으로 참여했다.

주요 프로그램인 ‘영꾸꾸의 비니를 찾아라!’는 청년들이 서부의 보안관이 돼 은평구의 청년캐릭터 영꾸꾸의 비니를 훔쳐간 범인을 찾는 추리 게임으로, 축제의 몰입도를 높이고 색다른 재미를 극대화할 예정이다.

축제 무대에는 서부의 물 총잡이 등 이색 청년 참여 콘텐츠, 청년 버스킹 페스타 우승 팀 공연이 펼쳐진다. 청년의 날 기념식에는 ▲청년 표창 ▲청년친화도시 비전 선포식 ▲소통왕 말자할매(개그맨 김영희) 토크쇼 ▲초청 가수 한요한 공연 ▲디제이(DJ) 공연이 진행된다.

그 외에도 ▲몽타주 그리기 ▲타로카드 등 체험부스 ▲은평의 청년브랜드를 소개하는 로컬브랜드 팝업 ▲프리미엄 수제 맥주 시음부스 ▲푸드트럭 등 30여 개의 부스에서 다채로운 즐길 거리가 제공된다.

또 오는 18일에는 청년주간의 마무리 행사로 대한민국 대표 예능 피디(PD) 김태호 피디(PD)를 초청해 ‘청년톡톡콘서트’가 진행된다. 그는 현실에 안주하지 않고 항상 도전하는 청년들에게 희망과 용기의 메시지를 전달하고자 한다. ‘청년톡톡콘서트’는 은평구청 누리집을 통해 온라인 신청하면 된다.

김미경 은평구청장은 “청년이 직접 기획하고 만들어가는 이번 축제가 청년의 날을 더욱 뜻깊게 하고, 청년의 숨겨진 가능성과 매력을 지역사회와 함께 나누는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 은평구는 청년이 자유롭게 도전하고 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.