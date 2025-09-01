[헤럴드경제=고승희 기자] 부산 연극계를 일군 거목 전성환이 지난 달 31일 별세했다. 향년 85세.

고인은 1940년 북간도에서 태어나 1951년 1·4 후퇴 때 부산에 정착, 1963년 동생인 배우 고(故) 전승환과 함께 극단 전위무대를 창단하며 일평생 연극계에 몸을 담았다.

부산을 기반으로 연극 무대에서 활동하던 전성환은 2003년 영화 ‘청풍명월’을 시작으로 영화와 방송에도 다수 출연했다. 2005년에는 영화 ‘활’의 주연으로 칸영화제 레드카펫을 밟았고 MBC ‘태왕사신기’, ‘제빵왕 김탁구’, ‘뿌리 깊은 나무’ 등 드라마에도 출연하며 대중과 가까이에서 만났다.

한국연극협회 부산지회장과 부산시립극단 수석 연출, 부산시립극단 예술감독위원장 등을 역임, 부산 MBC 프로듀서로도 활동했다. 지역 연극인으로는 처음으로 2001년 이해랑연극상을 받았고, 부산 문화예술대상, 부산시문화상, 한국연극협회 자랑스런 연극인상, 한국예총 예총예술문화상 대상 등을 수상했다.

장례는 대한민국연극인장으로 진행된다. 유족으로는 아들 지웅, 딸 지현·지인 씨가 있다.

빈소는 부산 온종합병원장례식장 303호, 발인은 2일 오전 11시다.