정원외, 외국인, 만학도 총 48명 입학

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교는 1일 오후 7시 공학2관 듀얼공동교육실에서 2025학년도 9월학기 신입생 입학식을 개최했다.

입학식은 개식 및 국민의례, 내빈소개, 창학이념 낭독, 신입생 선서, 입학허가 선언 ,총장 입학 식사 등의 순으로 진행됐다.

신입생 대표 조철진(힐링스포츠경영학과·남), 히마시(글로벌엔지니어링과·여)를 포함한 48명의 신입생과 교직원 등이 참석해 입학식을 축하했다.

최재혁 총장은 입학사에서 “외국인과 만학도들의 입학을 축하하며, 오늘 선서한 바와 같이 인성과 창의성을 겸비한 미래 경쟁력을 갖춘 인재로 성장하기를 바란다”고 했다.

또한 “자신의 젊음과 미래를 위해 적극적이고 긍정적인 자세로 모든 것을 성취해 나가길 기대한다”고 말했다.

한편 경북전문대학교는 2024년 대구‧경북지역 전문대학 중 취업률 1위(81.5%)를 달성하는 쾌거를 이루며 체계적인 고등직업교육과 성인 친화적 교육환경을 바탕으로 지역사회와 함께 성장하는 대학임을 다시금 입증했다.