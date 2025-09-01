[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈가 신보 ‘카르마’(KARMA)로 빌보드 메인 앨범차트 7연속 1위에 오르자, “믿기지 않고 얼떨떨하다”는 소감을 밝혔다.

스트레이 키즈는 1일 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 이렇게 전하며 “너무 영광스럽고 신기하기도 하다. 스테이(팬덤), 저희 음악을 사랑해 주시는 분들께 진심으로 감사하다”고 덧붙였다.

이날 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면 스트레이 키즈의 정규 4집 ‘카르마’는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범을 제치고 ‘빌보드 200’ 1위로 데뷔했다.

스트레이 키즈는 “앞으로도 좋은 음악과 멋진 무대로 보답하겠다”는 말로 감사 인사를 더했다.

스트레이 키즈는2022년 ‘오디너리’(ODDINARY)를 시작으로 ‘맥시던트’(MAXIDENT), ‘에이트’(ATE), ‘합’(合·HOP) 등 현재까지 발매한 7장 앨범이 모두 차트 정상에 오르는 기록을 썼다. 빌보드에 따르면 ‘빌보드 200’에서 7장 앨범이 차트 데뷔와 동시에 모두 1위를 차지한 것은 빌보드 역사상 스트레이 키즈가 처음이다.

스트레이 키즈는 ‘빌보드 200’에서 여섯 차례 정상을 차지한 방탄소년단(BTS)의 기록도 넘어서며 이 차트 최다 1위를 수성한 K-팝 그룹이 됐다.