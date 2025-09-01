국민의힘 광주시당 조직 재정비
[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 광주시당은 안태욱 시당위원장 체제 직후 부위원장, 상설위원회, 지역 전국위원 등 시당 운영위원 인선을 마무리하고, 시당 산하 특별위원회 구성, 8개 당협 기간조직 등 조직 재정비하고 있다고 1일 밝혔다.

특히 광주시당은 당세확장 및 외연 확대를 위해 중소 상공, 지방자치, 정책·공약 등 각계 전문가를 영입한 8개 특별위원회를 구성했다.


